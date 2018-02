Casa Bianca | auto si schianta contro le barriere | donna arrestata

Auto su barriera Casa Bianca - lockdown : ANSA, - WASHINGTON, 23 FEB - Casa Bianca in lockdown dopo che un'Auto guidata da una donna ha colpito una barriera di sicurezza. Senza romperla, ha precisato su twitter il Secret service, che ha ...

Trump : "Armi agli insegnanti - valutiamo". Alla Casa Bianca gli studenti sopravvissuti alle stragi : Armi agli insegnanti, il resoconto di Leggo.it. Trump appare disposto a considerare l'idea che insegnanti, appositamente formati, possano essere muniti di armi, per poter reagire in simili...

Strage Florida - protesta contro le armi davanti alla Casa Bianca : Prima protesta davanti alla Casa Bianca contro la diffusione delle armi in Usa, dopo la sparatoria in un liceo della Florida. Ad attuarla alcune centinaia tra studenti, docenti e genitori di Washington. Il sit-in, seguito da numerose troupe, è cominciato con la lettura dei nomi delle 17 vittime dell'ultimo massacro. Numerosi gli striscioni che chiedono di proteggere i bambini e di votare una riforma sul controllo delle armi.Sul versante ...

Modella Playboy : ho avuto relazione con Trump. Casa Bianca : fake news - : Secondo il New Yorker , mentre era già sposato con Melania, nel 2006, il presidente Usa avrebbe avuto una storia durata nove mesi con Karen McDougal. Smentita da Washington