Calciomercato Reggina | rinforzo a sorpresa nelle ultime ore

Calciomercato Reggina - arriva l’attaccante Samb - Porcino al Catania : Calciomercato Reggina – “La Reggina 1914 comunica di aver acquisito le prestazioni sportive di Samb Falou Ndiaye. l’attaccante classe ’97 arriva in prestito dal Genoa fino al termine della stagione con diritto di opzione a favore della Reggina 1914″. Si conclude così la campagna invernale per la Reggina, nuovo innesto in attacco dunque per il tecnico Agenore Maurizi, la squadra adesso dovrà provare a raggiungere la salvezza ma ...

Calciomercato Reggina - chiuso un doppio scambio : Calciomercato Reggina – La Reggina è reduce dal positivo pareggio sul campo nel Matera, ultime ore di Calciomercato per il club amaranto con l’obiettivo di rinforzare la rosa, nelle ultime ore è stato definito un doppio scambio. In riva allo Stretto arriva Davide Arras, attaccante dell’Olbia, percorso inverso per Christian Silenzi. Fatta anche per una doppia trattativa con la Casertana, alla Reggina arriva Mario Finizio, ceduto ...

Calciomercato Reggina - ecco Condemi : il comunicato del club : Calciomercato Reggina – La Reggina continua la rivoluzione, è fatta per il centrocampista Condemi, come conferma la stessa dirigenza attraverso un comunicato ufficiale. “La Reggina 1914 comunica di aver acquisito le prestazioni sportive del centrocampista Marco Condemi fino al termine della stagione. Nella propria carriera Marco ha vestito esclusivamente la maglia amaranto: cresciuto nel vivaio, in prima squadra Condemi ha ...

Calciomercato Spezia - preso De Francesco dalla Reggina : LA Spezia - Lo Spezia si è aggiudicato Alberto De Francesco : il centrocampista classe 1994 arriva dalla Reggina . Questo il comunicato del club ligure: "Lo Spezia Calcio comunica di aver trovato l'...

Calciomercato Reggina - definita nelle ultime ore la cessione di Bianchimano : Calciomercato Reggina – Dopo il successo salvezza nella gara di campionato contro la Paganese, la Reggina torna a tuffarsi sul mercato con l’intenzione di definire le ultime trattative. Lascia il club amaranto De Francesco che proprio ieri ha siglato la vittoria con un calcio di rigore, nelle ultime ore definita un’altra trattativa. Si tratta dell’attaccante Andrea Bianchimano, accordo totale raggiunto con il Perugia, il ...

Calciomercato Reggina - ecco la nuova destinazione di De Francesco : Calciomercato Reggina – La Reggina è reduce dall’importante successo casalingo contro la Paganese, una partita sofferta per gli uomini di Maurizi ma l’importante era conquistare il bottino pieno davanti al pubblico amico. L’uomo del match è stato De Francesco che non ha sbagliato dal dischetto, ultima partita ed ultimo gol in maglia amaranto per il calciatore. E’ fatta infatti per il trasferimento allo Spezia, la ...

Calciomercato Reggina - ufficiale l’arrivo di Castiglia : Maesano alla Triestina : Calciomercato Reggina – La Reggina 1914 comunica di aver acquisito le prestazioni sportive di Ivan Castiglia. Il centrocampista classe ’88 arriva in prestito dalla Triestina fino al termine della stagione. Per Castiglia è un ritorno a Reggio Calabria avendo già vestito la maglia della Reggina nella stagione 2005/06 in serie A (3 presenze) e da gennaio 2010 alla stagione 2012/13 in serie B collezionando quarantasette presenze. Con l’esordio ...

Calciomercato Sampdoria - Hadziosmanovic in prestito alla Reggina : REGGIO CALABRIA - Christian Hadziosmanovic saluta la Sampdoria , almeno fino a giugno, e diventa ufficialmente un giocatore della Reggina . Il centrocampista classe 1998 approda in Calabria con la ...

Calciomercato Reggina - è fatta : arriva Cristian Hadz?iosmanovic´ : Calciomercato Reggina – La Reggina 1914 comunica di aver acquisito le prestazioni sportive di Cristian Hadz?iosmanovic´. Il centrocampista classe ’98 arriva in prestito dalla Sampdoria fino al termine della stagione. Dal 2014 al 2017 ha vestito la maglia del Milan “Primavera” collezionando quarantanove presenze e nella prima parte della stagione attuale ha effettuato due presenze con il Livorno in serie C. Cristian Hadz?iosmanovic´ è già a ...

Calciomercato Reggina - movimento anche in difesa : ad un passo Terigi : Calciomercato Reggina – La Reggina continua a muoversi sul mercato, nella giornata di ieri è stato definito lo scambio Castiglia-Maesano, rinforzo di esperienza a centrocampo per il tecnico Maurizi. Altra mossa nelle ultime ore, ad un passo anche il nuovo difensore: si tratta di Leonardo Terigi, classe 1991 del Siena. La trattativa può considerarsi conclusa, a breve in arrivo l’ufficialità. La campagna di rafforzamento amaranto non ...

Esclusiva CalcioWeb – Calciomercato Reggina - arriva Castiglia ma senza scambio con Maesano : Calciomercato Reggina – La Reggina continua a muoversi sul mercato, l’intenzione è quella di rivoluzionare la rosa e nelle ultime ore sono state effettuate alcune mosse. In particolar modo dopo gli arrivi di Giuffrida ed Armeno si sta per chiudere anche per Ivan Castiglia, si tratta di un ritorno, il centrocampista lascia la Triestina. Nelle ultime ore si era parlato di uno scambio con Maesano ma secondo indiscrezioni raccolte dalla ...

Calciomercato Reggina - altra mossa per il centrocampo : ritorno a sorpresa : Calciomercato Reggina – La Reggina continua la rivoluzione di mercato, il club amaranto ha già chiuso due trattative in entrata, si tratta del centrocampista Giuffrida e del terzino Armeno che prenderà il posto del partente Porcino. Nel frattempo arriva un’altra importante mossa per il centrocampo, nelle ultime ore contatti positivi per il ritorno in amaranto di Ivan Castiglia, protagonista in passato di stagioni positive con la ...

Calciomercato Novara - Armeno alla Reggina a titolo temporaneo : Novara -Il Novara ha ceduto, a titolo temporaneo, Gennaro Armeno , alla Reggina . Questo il comunicato del club azzurro: "La Società Novara Calcio comunica a giornalisti e tifosi di aver raggiunto l'...

Calciomercato Reggina - decisione definitiva su De Francesco - Porcino e Di Livio : Calciomercato Reggina – La Reggina sta lavorando intensamente sul mercato con l’obiettivo di rinforzare la rosa per la seconda parte della stagione, tanto lavoro per il ds Basile. In particolar modo tengono banco le questioni relative a De Francesco e Porcino, almeno inizialmente l’esterno sembrava destinato a rimanere fino al termine della stagione ma nelle ultime ore la situazione è cambiata. La dirigenza amaranto non ha ...