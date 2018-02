Calcio | Serie B | Parma-Venezia 1-1

Calcio a 5 - 20^ giornata Serie A 2018 : scontro al vertice tra Acqua&Sapone e Came Dosson! Insidia Rieti per la Luparense : Il rush finale è partito e la 20^ giornata del campionato di Serie A 2017-2018 sarà caratterizzata da un match che potrebbe davvero cambiare lo scenario del torneo. Lo scontro al vertice tra Acqua&Sapone e Came Dosson rappresenta un crocevia fondamentale per definire le gerarchie della regular season tra le migliori due squadre di questa prima parte della stagione. Un solo punto separa le due contendenti, ma alle loro spalle scalpita la ...

Calcio a 5 - Serie A : Pesaro vuole ritrovarsi. Milano all'ultima chiamata per la salvezza : ... l'Italiservice Pesaro torna tra le mura di casa al PalaFiera per ospitare Milano nella 20° giornata della Divisione Calcio a 5 , diretta stasera dalle 20:45 su Repubblica Tv Sport, . Una partita ...

Consigli FantaCalcio 26° Giornata Serie A 2017/2018 : Rischio Icardi - Higuain fuori : Torna la Serie A e il vostro passatempo preferito: il Fantacalcio. E come sempre siamo qui vicino a voi per Consigliarvi le scommesse e i titolari della 26^Giornata di Serie A. Andiamo con ordine e analizziamola nel dettaglio. Si preannuncia una Giornata scoppiettante, infatti, ci sarà una sfida salvezza tra Crotone e Spal, sfida dai pieni colpi di scena, avete già capito chi porterà bonus? Poi ben due big-match,quello di domenica alle ...

Calendario Serie A Calcio - 26^ giornata : tutti gli orari delle partite e come vederle in tv e Diretta Live streaming : Nel weekend del 24-26 febbraio si disputerà la 26^ giornata della Serie A 2018 di calcio. Sarà un turno fondamentale in ottica classifica generale. Prosegue la sfida a distanza per lo scudetto tra Napoli e Juventus: i bianconeri saranno impegnati domenica alle ore 18.00 contro l’Atalanta, i partenopei replicheranno nel posticipo di lunedì sera sul campo del Cagliari. Si infiamma anche la lotta per un posto in Champions League: ad aprire le ...

Consigli FantaCalcio Serie A 26esima giornata : i giocatori da evitare e la top 11 flop - Ultime Notizie Flash : Torna sabato 24 febbraio la Serie A Tim e con essa tutti i Consigli di UNF sport sui giocatori da evitare al Fantacalcio e la Top 11 flop realizzata su condizione dei giocatori e match che attendono ...

Consigli FantaCalcio Serie A 26esima giornata : i giocatori da schierare per avere una formazione al top - Ultime Notizie Flash : Ecco tutti i Consigli di UNF sport sui giocatori da schierare per la 26esima giornata al fine di avere la migliore formazione possibile in campo, Top 11 Big e Top 11 Generale con analisi basata sulla ...

Calciomercato - Troianiello si rimette in gioco in Serie C : ecco la nuova destinazione : Il campionato di Serie C è entrata ormai nella fase decisiva, grande spettacolo nel Girone B con tante squadre in lotta per promozione e salvezza. Una squadra in lotta per non retrocedere è il Fano, all’ultimo posto della classifica ma che ancora ha tutte le carte in regola per raggiungere l’obiettivo. La squadra si prepara per la trasferta contro il Renate ma nel frattempo può contare su un nuovo calciatore, nelle ultime ore accordo ...

Pagelle/ Lazio-Verona (2-0) : FantaCalcio - i voti della partita (Serie A 25^ giornata) : Le Pagelle di Lazio Verona: Fantacalcio, i voti a tutti i protagonisti della partita allo stadio Olimpico. Voglia di riscatto per i biancocelesti nel Monday Night della Serie A(Pubblicato il Mon, 19 Feb 2018 23:00:00 GMT)

Calcio - serie A : Napoli e Juve avanti col minimo sforzo : Roma, 19 feb. , askanews, Napoli e Juve avanti 'piano' nella 25ma giornata di serie A. Entrambe vincono di misura contro la Spal e nel derby con il Torino. Nel ritorno hanno sempre incassato i 3 punti ...

Diritti Tv Serie A 2018 - 2021 - Antitrust scrive a Lega Calcio su dossier assegnazione : L'Antitrust scrive alla Lega Calcio per chiedere informazioni in merito al dossier sull'assegnazione dei Diritti tv della Serie A a Mediapro: a quanto apprende l'Adnkronos la missiva è partita a una decina di giorni di distanza dalla notifica della documentazione da parte della società spagnola all'Autorità, avvenuta lo scorso 7 febbraio. Non è inusuale, sempre secondo quanto si apprende, che un'Autorità scriva ...

Calcio femminile - le migliori italiane della quattordicesima giornata di Serie A : Galli e Salvai che prestazione! Girelli devastante : La quattordicesima giornata della Serie A di Calcio femminile ha rinnovato la corsa Scudetto a due tra Juventus e Brescia. Andiamo a scoprire quali sono state le migliori italiane delle sfide giocate sabato e domenica. CECILIA Salvai (JUVENTUS): La classe ’93 di Pinerolo, di partita in partita, si conferma sempre più importante in fase difensiva. Ottimo senso della posizione e dell’anticipo sono le armi di una ragazza sempre più ...

Calcio - i migliori italiani della 25^ giornata di Serie A : Federico Bernardeschi incanta nel derby di Torino - Giacomo Bonaventura lancia in orbita il Milan : Tanti gol e la consapevolezza di disporre di un jolly che farà la fortuna della Nazionale nei prossimi anni. La 25^ giornata del campionato di Serie A 2017-2018 incorona Federico Bernardeschi, straordinario protagonista nella vittoria della Juventus nel derby contro il Torino. Ma non solo la corsa scudetto infimma la massima Serie. Il Milan di Gattuso continua a vincere grazie ad un talento azzurro, mentre il Chievo ritrova i tre punti con la ...

Pagelle/ Milan-Sampdoria (1-0) : FantaCalcio - i voti della partita (Serie A 25^ giornata) : Pagelle Milan-Sampdoria: Fantacalcio, i voti della partita di Serie A per la 25^ giornata. I giudizi, i migliori e i peggiori in campo a San Siro (oggi)(Pubblicato il Sun, 18 Feb 2018 22:55:00 GMT)