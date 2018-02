Calcio | Serie A 2018 | ventiseiesima giornata Bologna ed Inter si impongono in casa negli

PAGELLE/ Inter-Benevento : FantaCalcio - i voti della partita (Serie A 2017-2018 26^ giornata - primo tempo) : Le PAGELLE di Inter Benevento: i voti della partita valida per la 26^ giornata di Serie A. Migliori e peggiori: tutti i giudizi per il Fantacalcio sul match di San Siro(Pubblicato il Sat, 24 Feb 2018 21:33:00 GMT)

Calcio - serie B : risultati del 27° turno : 17.10 L'Empoli pareggia in extremis e va in vetta da solo.Perugia espugna Frosinone mentre il Bari aggancia il Palermo. SPEZIA-SALERNITANA 3-0 (venerdì) PARMA-VENEZIA 1-1 (venerdì) ASCOLI-CESENA 2-1 AVELLINO-NOVARA 2-1 CARPI-VIRTUS ENTELLA 0-0 CITTADELLA-EMPOLI 1-1 FOGGIA-BRESCIA 1-2 FROSINONE-PERUGIA 1-3 PESCARA-CREMONESE 0-0 PRO VERCELLI-PALERMO 0-0 TERNANA-BARI 1-2

CONSIGLI FANTACalcio Serie A / Le dritte per la 26^ giornata : gli assistman del torneo : CONSIGLI FANTACALCIO SERIE A, le dritte per la 26esima giornata: Immobile, Eder, Mertens. Inizia un nuovo turno del campionato di calcio italiano, ecco chi schierare(Pubblicato il Sat, 24 Feb 2018 13:53:00 GMT)

CONSIGLI FANTACalcio Serie A / I migliori del campionato : le dritte per la 26^ giornata : CONSIGLI FANTACALCIO SERIE A, le dritte per la 26esima giornata: Immobile, Eder, Mertens. Inizia un nuovo turno del campionato di calcio italiano, ecco chi schierare(Pubblicato il Sat, 24 Feb 2018 11:52:00 GMT)

Serie A Sky Sport Diretta 26a Giornata - Palinsesto e Telecronisti Calcio #NuovoInizio : Torna questo weekend la Serie A 2017/18. Un torneo che solo Sky seguirà con una copertura totale, garantendo ai tifosi di tutte le squadre la Diretta di tutti i 380 incontri, di cui 132 in esclusiva. Solo su Sky, infatti, sarà possibile seguire tutte le partite della stagione di: Atalanta, Benevento, Bologna, Cagliari, Chievo, Crotone, Sampdoria, Sassuolo, S...

Consigli FantaCalcio 26a Giornata Serie A 2017-2018 : Consigli Fantacalcio 26a Giornata Serie A 2017-2018 Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... E’ nuovamente tempo di schierare la formazione al Fantacalcio! La 26a Giornata di Serie A è alle porte, e con essa ritornano subito gioie e dispiaceri per bonus e malus per i fantallenatori d’Italia. Ritorna allora anche l’esclusiva rubrica di ...

Consigli FantaCalcio Serie A/ Le dritte per la 26esima giornata : Immobile - Eder - Mertens : Consigli Fantacalcio Serie A, le dritte per la 26esima giornata: Immobile, Eder, Mertens. Inizia un nuovo turno del campionato di calcio italiano, ecco chi schierare(Pubblicato il Sat, 24 Feb 2018 07:08:00 GMT)

Calcio : Serie B - Parma-Venezia 1-1 : ANSA, - PARMA, 23 FEB - Finisce 1-1 al Tardini fra Parma e Venezia. D'Aversa, sotto esame dopo i deludenti risultati delle ultime settimane, non riesce a tornare alla vittoria. Inzaghi, oggi ...

Calcio a 5 - 20^ giornata Serie A 2018 : scontro al vertice tra Acqua&Sapone e Came Dosson! Insidia Rieti per la Luparense : Il rush finale è partito e la 20^ giornata del campionato di Serie A 2017-2018 sarà caratterizzata da un match che potrebbe davvero cambiare lo scenario del torneo. Lo scontro al vertice tra Acqua&Sapone e Came Dosson rappresenta un crocevia fondamentale per definire le gerarchie della regular season tra le migliori due squadre di questa prima parte della stagione. Un solo punto separa le due contendenti, ma alle loro spalle scalpita la ...

Calcio a 5 - Serie A : Pesaro vuole ritrovarsi. Milano all'ultima chiamata per la salvezza : ... l'Italiservice Pesaro torna tra le mura di casa al PalaFiera per ospitare Milano nella 20° giornata della Divisione Calcio a 5 , diretta stasera dalle 20:45 su Repubblica Tv Sport, . Una partita ...

Consigli FantaCalcio 26° Giornata Serie A 2017/2018 : Rischio Icardi - Higuain fuori : Torna la Serie A e il vostro passatempo preferito: il Fantacalcio. E come sempre siamo qui vicino a voi per Consigliarvi le scommesse e i titolari della 26^Giornata di Serie A. Andiamo con ordine e analizziamola nel dettaglio. Si preannuncia una Giornata scoppiettante, infatti, ci sarà una sfida salvezza tra Crotone e Spal, sfida dai pieni colpi di scena, avete già capito chi porterà bonus? Poi ben due big-match,quello di domenica alle ...

Calendario Serie A Calcio - 26^ giornata : tutti gli orari delle partite e come vederle in tv e Diretta Live streaming : Nel weekend del 24-26 febbraio si disputerà la 26^ giornata della Serie A 2018 di calcio. Sarà un turno fondamentale in ottica classifica generale. Prosegue la sfida a distanza per lo scudetto tra Napoli e Juventus: i bianconeri saranno impegnati domenica alle ore 18.00 contro l’Atalanta, i partenopei replicheranno nel posticipo di lunedì sera sul campo del Cagliari. Si infiamma anche la lotta per un posto in Champions League: ad aprire le ...

Consigli FantaCalcio Serie A 26esima giornata : i giocatori da evitare e la top 11 flop - Ultime Notizie Flash : Torna sabato 24 febbraio la Serie A Tim e con essa tutti i Consigli di UNF sport sui giocatori da evitare al Fantacalcio e la Top 11 flop realizzata su condizione dei giocatori e match che attendono ...

Consigli FantaCalcio Serie A 26esima giornata : i giocatori da schierare per avere una formazione al top - Ultime Notizie Flash : Ecco tutti i Consigli di UNF sport sui giocatori da schierare per la 26esima giornata al fine di avere la migliore formazione possibile in campo, Top 11 Big e Top 11 Generale con analisi basata sulla ...