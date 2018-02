Buche in autostrada - Sulla A1 strage di gomme e cerchi

quattroruote

(Di sabato 24 febbraio 2018)die pneumatici nella notte sull'A1, in direzione sud, tra Modena e luscita di Valsamoggia, e poi ancora questa mattina allaltezza del casello di Reggio Emilia. Almeno un centinaio i veicoli coinvolti fra auto e tir, tutti fermi a bordo strada o sulle piazzole demergenza con lea terra, a causa delle numerose e profondepresenti soprattutto nella prima corsia. Lazione combinata del passaggio dei mezzi pesanti e del gelo delle ultime ore ha danneggiato gravemente il manto stradale. In più, la pioggia battente caduta in queste ore ha reso ancora più difficile per chi stava al volante accorgersi del pericolo. Agenti in azione. Sul posto sono intervenuti gli uomini della Polstrada per i necessari rilievi; in alcuni casi, gli agenti si sono improvvisati anche meccanici, aiutando gli automobilisti in panne. Sembra che i pannelli a messaggio variabile ...