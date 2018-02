Bob a 4 | Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 | Francesco Friedrich ha le mani sull’oro!

Bob a 4 - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : in tanti per la vittoria. Al via anche Simone Bertazzo : Come di consueto, il programma degli sport da budello si chiude con il bob a 4, che sarà una delle ultime gara di tutte le Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Nella notte italiana saranno al via le prime due run, domani notte invece appuntamento con terza e quarta discesa che assegnerà le medaglie a Cinque Cerchi. Sarà partita apertissima, così come è successo con il 2: c’è un equilibrio incredibile nella disciplina, con il minimo ...

La Bobbista russa Nadežda Sergeeva è risultata positiva a una sostanza dopante alle Olimpiadi di Pyeongchang : Il presidente della Federazione russa di bob Alexander Zubkov ha detto che domenica la bobbista Nadežda Sergeeva ha fallito un test antidoping alle Olimpiadi invernali di Pyeongchang 2018, risultando positiva a un farmaco per il cuore la cui assunzione è vietata. The post La bobbista russa Nadežda Sergeeva è risultata positiva a una sostanza dopante alle Olimpiadi di Pyeongchang appeared first on Il Post.

Bob - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : nuovo caso doping - positiva la russa Nadezhda Sergeeva : nuovo caso di doping alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Russia al centro dell’attenzione, questa volta con la bobbista Nadezhda Sergeeva che è arrivata dodicesima nella sua gara in coppia con Anastasia Kocherzhova. Dopo la positività al meldonium da parte di Aleksandr Krushlenitcky (bronzo nel torneo di curling misto, medaglia già revocata e assegnata alla Norvegia), un nuovo caso scuote la delegazione degli atleti olimpici di ...

Olimpiadi Invernali 2018 - Bob a quattro - l'Italia non brilla nel quinto allenamento : azzurri al ventesimo posto : Italia ventesima nel quinto allenamento del bob a quattro ad Alpensia, comanda il quartetto svizzero davanti alle due formazioni tedesche Svizzera davanti a tutti nel quinto allenamento del bob a ...

Bob - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : Lisa Buckwitz in trionfo! Oro tedesco - sfuma il tris leggendario di Humphries : La Germania festeggia l’oro di Lisa Buckwitz e Mariama Jamanka nel bob a 2 alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. La coppia teutonica si è imposta al termine di quattro manche tiratissime e davvero avvincenti sul budello sudcoreano. Le tedesche, quarte ai Mondiali 2016 e quest’anno capaci di vincere la tappa di Winterberg in Coppa del Mondo, hanno trionfato con appena 7 centesimi di vantaggio sull’equipaggio statunitense ...

Bob donne - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : le ultime due manche assegneranno sul filo di lana l'oro - con Jamanka e Meyers Taylor ... : Lei sa come si fa a vincere una medaglia d'oro alle Olimpiadi, e può fare tutta la differenza del mondo. Se Jamanka e Meyers Taylor sapranno gestire la tensione si saranno assolutamente meritate il ...

Bob donne - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : le ultime due manche assegneranno sul filo di lana l’oro - con Jamanka e Meyers Taylor favorite - e Humphries di rimonta : La medaglia d’oro del bob a 2 femminile di PyeongChang 2018 sarà assegnata domani per una vera e propria questione di centesimi. La gara, come si sapeva, è dominata dall’equilibrio e dai distacchi ridotti e lo spettacolo non mancherà fino all’ultima discesa. Le tedesche Mariama Jamanka e Lisa Buckwitz, infatti, comandano la classifica con il tempo complessivo di 1:41.26 (e il record nella seconda discesa in 50.72) ma con appena ...

Bob donne - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : Mariama Jamanka comanda dopo due manche - ma Meyers Taylor è in scia : La tedesca Mariama Jamanka comanda la gara del bob a 2 alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018 grazie ad una ottima seconda discesa che le ha permesso di superare l’ex leader, la statunitense Elana Meyers Taylor. Terzo posto per Stephanie Schneider, mentre la grande favorita, la canadese Kaillie Humphries, è quinta. Grazie al record di giornata, 50.72, dunque, le tedesche Mariama Jamanka e Lisa Buckwitz, si issano in vetta alla ...

Bob femminile - Olimpiadi PyeongChang 2018 : sarà sfida tra Humphries e Meyers-Taylor? Possibile inserimento tedesco : Si chiude la prima gara del bob ai Giochi Olimpici Invernali di PyeongChang e il giorno successivo se ne apre subito un’altra: domani infatti andrà in scena il bob a 2 femminile, che seguirà quello maschile che oggi ha davvero dato spettacolo con una vittoria a pari merito e una gara apertissima fino all’ultima discesa. Dovrebbe essere meno equilibrata la prova delle colleghe donne: meno equipaggi in lotta per il podio e più distacco ...

Oro a pari merito per i team tedesco e canadese di Bob a due alle Olimpiadi di Pyeongchang : Un risultato che non si vede spesso alle Olimpiadi: vittoria a pari merito per il team canadese e quello tedesco di bob a due, che consegna così agli atleti Justin Kripps e Alexander Kopacz (Canada) e Francesco Friedrich e Thorsten Margis (Germania) una medaglia d'oro a pari merito.L'ultima volta che era accaduta una situazione simile risale a Nagano 1998, quando a condividere la medaglia e il primo gradino del podio furono gli italiani ...

Bob a 2 - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : incredibile oro a pari merito! Francesco Friedrich e Justin Kripps festeggiano insieme : Dopo Nagano 1998, anche PyeongChang 2018 assegna la medaglia d’oro del bob a 2 ad ex aequo! All’epoca furono i nostri Gunther Huber e Antonio Tartaglia ed i canadesi Pierre Lueders e David MacEachern a dividersi il trionfo, mentre oggi salgono assieme sul gradino più alto del podio i canadesi Justin Kripps e Alexander Kopacz con i tedeschi Francesco Friedrich e Thorsten Margis, dopo una sfida che passerà alla storia dei Giochi ...

Bob a 2 - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : Justin Kripps in testa. In cinque in 13 centesimi prima dell’ultima discesa! : Una delle gare più equilibrate di tutte queste Olimpiadi Invernali di PyeongChang: come detto alla vigilia, il pronostico per quanto riguarda il bob a 2 maschile era apertissimo a tanti scenari, ma nessuno si aspettava che, prima dell’ultima di quattro discese, ci fossero addirittura cinque equipaggi nel giro di 13 centesimi. Alle 14 appuntamento con la quarta run che assegnerà le medaglie. In una run che ha davvero scombussolato tutti gli ...

LIVE Olimpiadi PyeongChang 2018 - DIRETTA lunedì 19 febbraio : si riparte con speed skating - Bob e salto con gli sci : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE di lunedì 19 febbraio delle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Inizia la seconda settimana di gare, con l’assegnazione di tre titoli, tutti nella serata coreana, ovvero la tarda mattina italiana: ci saranno i 500 metri maschili dello speed skating, con l’azzurro Mirko Giacomo Nenzi, le ultime due manche della finale del bob a 2 ed infine il team event di salto con gli sci, dove ...

Bob - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : Nico Walther è a due manche dall’oro - ma l’equilibrio regna sovrano : Sarà una seconda parte della finale del bob a 2 delle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018 quanto mai vibrante ed equilibrata. Tutto si deciderà per questione di millesimi. Il motivo? I primi nove equipaggi sono raccolti in appena mezzo secondo dopo le prime due manche. A comandare è il team del tedesco Nico Walther con Christian Poser che vantano appena un decimo di vantaggio sui canadesi Justin Kripps e Alexander Kopacz. Completa il podio ...