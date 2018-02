BMW - Richiamate 11 700 auto per un problema al software motore

quattroruote

(Di sabato 24 febbraio 2018) La BMW ha deciso di richiamare 11.700(Serie 5 e 7 prodotte tra il 2012 e il 2017), per la presenza di unnon corretto di gestione del: "Nel corso di test interni, il Gruppo BMW ha scoperto che un aggiornamentocorrettamente sviluppato è stato erroneamente assegnato a varianti dei modelli non idonee", ha detto la Casa dell'Elica in una nota.Pronti a collaborare. La dichiarazione dei vertici di Monaco arriva dopo la pubblicazione di un rapporto del settimanale tedesco Der Spiegel, secondo il quale la BMW avrebbe installato unin grado di falsare le emissioni di gas nocivi. Il Gruppo ha comunque provvveduto a informare lerità competenti e si è detto disponibile a collaborare con lerità per eventuali indagini.