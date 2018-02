Berlusconi | fare indagini sui centri sociali e pensare di chiuderne qualcuno

Elezioni 2018/ Michele Emiliano - “Pd sostenga Governo Di Maio” : Berlusconi - “rifarei patto Nazareno con Renzi” : Elezioni 2018, Emiliano vs Renzi, "Pd sostenga Governo Di Maio se M5s sarà primo partito". Calenda contro Governatore, "che cosa c'entri con i Dem"? Berlusconi, "rifarei il Nazareno"(Pubblicato il Fri, 23 Feb 2018 15:05:00 GMT)

Silvio Berlusconi : "Rifarei il patto del Nazareno - ma Renzi non mantiene gli impegni" : Il patto del Nazareno? Lo riafarei, parola di Silvio Berlusconi. "Rifarei anche io il Nazareno, era un accordo di collaborazione - afferma il Cavaliere a Rai news 24 -. Ma l'accordo è saltato dopo che Renzi ha cambiato idea 17 volte, e poi quando ci siamo trovato alla presidenza della Repubblica un candidato che non era quello stabilito. A quel punto abbiamo capito che non si poteva andare avanti con chi non mantiene accordi".L'ex premier ...

Elezioni - Travaglio a Bonino : “Ha detto che tornerebbe a fare un governo con Berlusconi”. E la leader di +Europa si infuria : Vis-à-vis a Otto e Mezzo (La7) tra Emma Bonino, leader della lista +Europa, e il direttore de Il Fatto Quotidiano, Marco Travaglio. L’ex parlamentare radicale osserva: “Una delle cose che lei mi attribuisce è quella di essere membro fondatore del Gruppo Bilderberg descritto come il Ku Klux Klan. E non sono d’accordo. La differenza di idee è il lievito della democrazia e io penso che sia importante avere idee diverse, come sulla giustizia, ad ...

Silvio Berlusconi : "Burocrazia frena imprese Rifare codice per appalti" : Silvio Berlusconi prosegue il suo percorso nella campagna elettorale. Il Cavaliere intervenendo nella sede di Roma dell'Ance, l'associazione dei costruttori edili, ha parlato del programma del ...

Silvio Berlusconi prosegue il suo percorso nella campagna elettorale. Il Cavaliere intervenendo nella sede di Roma dell'Ance, l'associazione dei costruttori edili, ha parlato del programma del centrodestra che riguarda proprio l'edilizia: "Io aspetto delle licenze da 40 anni, in due città diverse. Oggi sono venuto a darvi delle buone, buonissime notizie. C'è una Burocrazia ammazza-imprese.

Elezioni : Berlusconi - Tajani premier farebbe valere interessi Italia in Ue : Roma, 22 feb. (AdnKronos) – Antonio Tajani “è uno dei candidati in campo” per la premiership del centrodestra, “probabilmente come presidente del Consiglio sarebbe in grado in grado di far valere gli interessi dell’Italia in Europa, perché conosce tutti ed è molto stimato da tutti, anche da esponenti della sinistra”. Lo ha affermato Silvio Berlusconi, ospite di ‘Circo massimo’ su Radio Capital. ...

Elezioni : Berlusconi - mai pensato a fare Capo Stato neanche con elezione diretta : Roma, 22 feb. (AdnKronos) – “Non ho mai pensato di andare a fare il Presidente della Repubblica, anche se ci fosse l’elezione diretta”. Lo ha affermato Silvio Berlusconi, ospite di ‘Circo massimo’ su Radio Capital. L'articolo Elezioni: Berlusconi, mai pensato a fare Capo Stato neanche con elezione diretta sembra essere il primo su Meteo Web.

Il governo Berlusconi-Renzi non si può fare : Tra le poche certezze del dopo elezioni, una va facendosi largo con forza piuttosto considerevole: non vi sarà spazio per un accordo di governo tra Silvio Berlusconi e Matteo Renzi, se lo intendiamo come derivante da iniziativa autonoma presa da loro due (cui magari aggiungere sostegni parlamentari numericamente necessari).Ciò è sempre più evidente sia per ragioni politiche che di "compatibilità" con il sistema ...

Berlusconi e il piano Giovani : È la prima cosa che faremo : Milano - Dai confindustriali lombardi Silvio Berlusconi mancava da un ventennio, mentre ne sono passati dodici dall'incontro di pugilato dell'allora premier con i vertici di Confindustria a Vicenza («Chi di voi si schiera con la sinistra ha qualcosa da nascondere!»). Ma il clima è cambiato, Berlusconi è tornato un interlocutore privilegiato con la sua storia imprenditoriale per gli industriali, che lo salutano con ...

Berlusconi : non faremo accordi con il Pd : Roma, 18 feb. , askanews, Nessun accordo del centrodestra con il Pd il giorno dopo le urne. Lo ha ribadito Silvio Berlusconi, intervenendo a Faccia a Faccia su La7. Un accordo 'non lo facciamo, non ...

Silvio Berlusconi vuole Matteo Salvini ministro dell'Interno ma il leader della Lega vuole fare il premier : Silvio Berlusconi vorrebbe Matteo Salvini ministro dell'Interno, ma il leader della Lega vuole fare il premier e non molla.Salvini andrebbe bene come ministro dell'Interno? "Penso assolutamente di sì, afferma il Cavaliere in un'intervista a TeleRama. "Gli italiani in un recente sondaggi gli hanno attribuito una percentuale elevata di fiducia", sottolinea.Peccato che Salvini punta più in alto. Salvini farebbe il ministro di ...

