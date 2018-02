Berlino | Orso d' oro alla romena Adina Pintillie per ' Touch me not' - Cinema - Spettacoli

Berlino - Orso d'oro a "Touch me not" di Adina Pintilie. Wes Anderson vince l'?Orso d'argento per la regia : L'Orso d'oro della 68esima edizione del Festival di Berlino è andato al film Touch Me Not della regista Adina Pintilie. L'Orso d'argento per la migliore regia è...

Festival di Berlino 2018 - i registi gemelli romani dall’alberghiero al concorso : “Il nostro cinema non sarà mai comodo” : Arrivano dall’alberghiero (“con esperienze nel giardinaggio”) i gemelli romani Damiano e Fabio D’Innocenzo ma si esprimono con una consapevolezza da laurea umanistica in tasca. E neppure il fatto di essere stati selezionati alla Berlinale (concorso della sezione Panorama) con il loro esordio, La Terra dell’Abbastanza, li ha destabilizzati più di tanto. “La storia del nostro film arriva da esperienze che ci hanno formato, ma abbiamo tentato di ...

Festival di Berlino 2018 - applausi per “Figlia mia” con Alba Rohrwacher e Valeria Golino : unico film italiano in corsa per l’Orso d’oro : applausi dalle donne, soprattutto, ma anche da non pochi giornalisti maschi alla proiezione per la stampa internazionale di Figlia mia, stamani presentato in concorso alla Berlinale. Alla sua seconda volta al Festival tedesco, Laura Bispuri resta “emozionata e tesa”, perché comunque è da sola a rappresentare il Belpaese in corsa per l’Orso d’oro, e l’impresa non è facile. La sua avventura però non è in solitaria: con lei due radiose dive ...

Corpo e anima : l'amore è un sogno che si consuma in due. La recensione dell'ultimo Orso d'oro a Berlino - Best Movie : ... una trentenne dai modi autistici, che applica alla carne degli animali lo stesso, esigente rigore, un po' titubante ma non per questo meno ferreo, con cui guarda al mondo, alle cose, alle persone. ...