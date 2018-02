calcioweb.eu

: #Benevento, atteggiamento da grande: 'luci' a San Siro nonostante la sconfitta - CalcioWeb : #Benevento, atteggiamento da grande: 'luci' a San Siro nonostante la sconfitta - paul7_ : L'atteggiamento del Benevento stasera mi ricorda quello del Sassuolo nell'ultima trasferta a Torino contro la juve....AH NO - BobbyBrambo : Primo quarto di gara senza occasioni con un buon Benevento per atteggiamento e organizzazione #InterBenevento #SerieA -

(Di sabato 24 febbraio 2018) Si è concluso il secondo match valido per la 26^ giornata del campionato di Serie A, sono scese in campo Inter e, tre punti per la squadra di Luciano Spalletti che però ha giocato una partita disastrosa, i nerazzurri hanno raccolto il massimo, vittoria che può essere considerata bugiarda. Luci a Sanma questa volta per la squadra di De Zerbi che ha undasquadra, tiene bene il campo e per lunghi tratti della partita sembra in grado di controllare il match. Alcuni episodi dubbi hanno condizionato il match, in particolar modo brutto fallo di Gagliardini su Sandro, il nerazzurro nemmeno ammonito, poi contatto dubbio in area tra Cataldi e Ranocchia. Ilsi ferma dopo il successo contro il Crotone ma non deve abbattersi, per la salvezza non è ancora finita. Adesso il Verona, altra finale per la volata salvezza. L'articolo...