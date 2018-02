B&B Day | il 10 marzo si dorme gratis nei più romantici indirizzi d’Italia

vanityfair

(Di sabato 24 febbraio 2018) Intimi,ssimi, sono nei borghi e nelle città d’arte più belle d’Italia: sono il posto che vorreste per una fuga d’amore i 20 B&B che trovate nella gallery sopra, da provare ora e a metà prezzo. Tutto grazie al B&B day del 10, la giornata nazionale dei Bed & Brekafast, che festeggiano regalando ai viaggiatori due notti al prezzo di una: quella del 10 èe l’altra la pagate voi. Insomma, per essere chiari: Se prenoti il 10 e l’11paghi solo l’11Se prenoti il 9 e il 10paghi solo il 9Se prenoti il 9, il 10 e l’11paghi solo il 9e l’11La giornata è organizzata da www.bed-and-breakfast.it da 11 anni, e ogni volta è un successo: è un ottimo pretesto per organizzare il primo weekend dell’anno con l’aria di primavera, e in qualsiasi posto in Italia dato che ...