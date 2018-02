Basket | la Fip punisce le squadre giovanili che hanno giocato a perdere | “Ritiro dal

ilfattoquotidiano

(Di sabato 24 febbraio 2018) Arriva il pugno duro della Federazione italiana pallacanestro su Aurora Brindisi e Valle d’ItriaMartina Franca, protagoniste della gara anella Final Four del campionato pugliese Eccellenza Under 18. La surreale partita avrebbe dovuto qualificare una dellealla fase interzona in Toscana e l’altra nel gruppo della Campania. Dopo il video che ha immortalato 2 minuti della finale nella quale si vedevano autocanestri e tiri liberi volontariamente sbagliati, il giudice sportivo ha deciso per entrambe la “perdita della gara per rinuncia a continuare una gara già iniziata” e il conseguente “ritiro dal campionato”, un’ammenda da 720 euro e la perdita del diritto sportivo “in qualità di finalista di Final Four”, lo “scioglimento del vincolo degli atleti” e l’inibizione per tre mesi dei dirigenti ...