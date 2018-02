Basket femminile | Coppa Italia 2018 | Famila Wuber Schio vince nettamente sul Fila San

Basket femminile - Coppa Italia 2018 : Porsha Roberts trascina Lucca in finale. Venezia si arrende 55-51 : La Gesam Gas&Luce Lucca è la prima finalista della Coppa Italia di Serie A1. La Final Four di Alessandria che assegnerà il secondo trofeo stagionale si è aperta con la vittoria della squadra contro l’Umana Reyer Venezia, battuta 55-51. Non una sorpresa, perché stiamo parlando pur sempre delle Campionesse d’Italia, ma le due formazioni si erano affrontate domenica nell’ultimo turno di regular season e a vincere era stata ...

Basket femminile - Coppa Italia 2018 : al Palacima di Alessandria al via le Final Four. Schio favorita : Erano le quattro squadre più attese della stagione, e tra domani e domenica si giocheranno la Coppa Italia di Basket femminile 2017-2018. Il Palacima di Alessandria ospiterà le Final Four, semiFinali e Finale verso la conquista del primo titolo della stagione. Il Famila Wuber Schio arriva in Liguria da grande favorita, per quanto fatto vedere in stagione. In serie A ha conquistato 16 vittorie nelle 18 partite disputate e sembra avere una ...

Basket femminile - Serie A1 2018 : le migliori italiane della 18a giornata. Brilla Olbis André - bene Martina Crippa. Si rivede Marzia Tagliamento : La regular season della Serie A1 di Basket femminile è terminata. Al primo posto ha chiuso il Famila Schio, favoritissimo per la conquista dello Scudetto. Prima dei playoff, però, ci sarà la fase a orologio, il Round of Challenge, che comincerà dopo la Coppa Italia della prossima settimana. Andiamo a vedere le migliori italiane della 18a giornata. Martina Crippa – Le campionesse d’Italia di Lucca perdono l’ultimo scontro con ...

Basket femminile - 18a giornata Serie A1 2018 : big match Lucca-Venezia - Schio ospita Broni : Dopo la pausa per la nazionale con le due meravigliose vittorie dell’Italia contro Svezia e Macedonia, torna il campionato con la 18esima giornata. La capolista Famila Schio vuole proseguire la sua marcia in vetta alla classifica nella sfida casalinga contro la Pallacanestro Broni. Un match sicuramente speciale per Cecilia Zandalasini, che affronta proprio la squadra del suo paese nativo e giocherà proprio contro quei tifosi che mercoledì ...

Basket femminile - l'Italia spazza via la Macedonia : ROMA - Prosegue senza intoppi il cammino dell'Italia Femminile di Marco Crespi che questa sera ha letteralmente annichilito la Macedonia con un severo 93-33 nell'ultimo match della finestra di ...

Basket femminile - Qualificazioni Europei 2019 : tutto facile per l’Italia! Macedonia schiantata 92-33 : Prosegue a vele spiegate il cammino dell’ItalBasket femminile nelle Qualificazioni agli Europei 2019. La Nazionale di Marco Crespi ha letteralmente schiantato la Macedonia per 92-33, confermando le ottime impressioni lasciate dalla vittoriosa trasferta di sabato con la Svezia. Certo le balcaniche erano un’avversaria assai meno pericolosa, ma le azzurre hanno affrontato l’impegno con la stessa grinta, facendo il vuoto subito e ...

LIVE Italia-Macedonia - Europei Basket femminile 2019 in DIRETTA : azzurre - serve una vittoria verso la qualificazione : Buon pomeriggio amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Macedonia, sfida valevole per la quarta giornata delle Qualificazioni agli Europei 2019. Dopo la fantastica vittoria in terra svedese le azzurre hanno riaperto completamente i giochi per il primo posto nel girone H, ma è obbligatorio non sbagliare questa sera a Pavia ed ottenere un’altra vittoria per avvicinarsi alla qualificazione. La Macedonia ha perso finora tutte ...

Basket femminile - Qualificazioni Europei 2019 : Italia-Macedonia. Orario d’inizio e come vederla in tv. Il programma completo : Dopo la vittoriosa trasferta in terra svedese, nuovo appuntamento per l’Italia nelle Qualificazioni agli Europei del 2019. Le azzurre affrontano la Macedonia in una sfida che non si può assolutamente sbagliare. La Macedonia è la quarta forza del gruppo H e non ha assolutamente possibilità di passare il turno. Servirà una prestazione convincente fin dal primo quarto, per evitare di lasciare speranze alle avversarie e chiudere la contesa già dopo ...

Basket femminile - Qualificazioni Europei 2019 : Italia-Macedonia. Programma - orari e come seguire la Diretta Live su OA Sport : L’Italia di Marco Crespi si è rilanciata alla grande nelle Qualificazioni agli Europei del 2019. Dopo la brillante vittoria in Svezia, le azzurre devono confermarsi contro la Macedonia. Comincia il girone di ritorno, mancano solo tre partite e non si possono commettere errori. Solo la prima classificata del gruppo H, infatti, avrà la certezza di accedere agli Europei (oltre alle sei migliori seconde). La partita tra Italia e Macedonia è in ...

Basket femminile - Sottana e Zandalasini mandano ko la Svezia : ROMA - L'Italia di Marco Crespi, dopo il passo falso di fine novembre contro la Croazia, torna a vincere e batte con un perentorio 69-47 la Svezia che fino ad oggi era capolista nel girone H con due ...