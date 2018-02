Avversario Lazio è la Dinamo Kiev Ottavi Europa League | il sorteggio | ucraini in

Avversario Lazio È LA DINAMO KIEV / Ottavi Europa League - il sorteggio : per Peruzzi due gare complicate : AVVERSARIO LAZIO sarà la DINAMO KIEV negli Ottavi di Europa League , il sorteggio ha decretato pure che i biancocelesti giocheranno l'andata in casa l'8 marzo(Pubblicato il Fri, 23 Feb 2018 20:18:00 GMT)

Europa League 2018 - sorteggiati gli ottavi di finale : Milan-Arsenal - Lazio-Dinamo Kiev. Avversario da brividi per i rossoneri : A Nyon si è svolto il sorteggio degli ottavi di finale dell’ Europa League 2018 di calcio. Le sedici squadre rimaste in corsa hanno così conosciuto i prossimi avversari che si troveranno di fronte nel secondo turno a eliminazione diretta della competizione continentale. Sono previste sfide di andata e ritorno che si giocheranno giovedì 8 e giovedì 15 marzo: ora si inizia a fare tremendamente sul serio, la corsa verso la finale di Lione (16 ...

Probabili formazioni / Steaua Bucarest Lazio : l'Avversario ritrovato. Quote - notizie live (Europa League) : Probabili formazioni Steaua Bucarest Lazio: Quote e le ultime notizie live. Atteso un ampio turnover sia tra i rumeni che in casa biancoceleste questa sera per l'Europa League. (Pubblicato il Thu, 15 Feb 2018 18:52:00 GMT)