Auto contro le barriere della Casa Bianca Ultime notizie | Washington | fermata una donna

Auto contro le barriere vicino alla Casa Bianca : Un'Auto con una donna a bordo si è schiantata contro una barriera nei pressi della Casa Bianca a Washington. A darne notizia è il Secret Service su Twitter. Di fatto il veicolo non è riuscito a sfondare la barriera di sicurezza della Csa Binaca e nessun agente presente sul posto ha riportato ferite. L'Agenzia che si occupa della sicurezza del presidente inoltre ha fatto sapere che durante l'incidente non è stato sparato nemmeno un ...

Usa - Auto contro barriera Casa Bianca : 21.55 Un'auto si è lanciata contro la barriera di sicurezza vicina alla Casa Bianca, a Washington. Lo hanno reso noto i servizi segreti su Twitter, spiegando che al volante c'era una donna. E' stata immediatamente arrestata. I servizi aggiungono che il veicolo non ha sfondato la barriera e nessun agente è rimasto ferito.

Cremona : lancia sassi contro Auto in transito - arrestato : Milano, 23 feb. (AdnKronos) - lanciava sassi contro le auto in transito sulla Paullese, all'altezza del ponte sull'Adda, fra le province di Lodi e Cremona. Poi, all'arrivo dei carabinieri, ha tentato di fuggire, ma è stato arrestato dopo una breve colluttazione. L'uomo, un profugo nigeriano di 23 an

La velina Mikaela per una volta si Autodefinisce nera : sí - incazzata nera. E promette azioni legali assieme a Striscia contro ignoti - : È chiaro che, per l'ennesima volta in questi giorni trafelati di cronaca, si tenti di strumentalizzare la notizia per dare alle cose un nome diverso: abbiamo già sostituito alla parola "spacciatori" ...

Perde il controllo dell'Auto e finisce nel fossato : PADERNO - Perde il controllo della sua utilitaria e si ribalta nel fossato che costeggia la carreggiata: choc e grande spavento per l'autista, un 43enne di Soresina. L'incidente si è verificato alle 8 ...

Twitter - nuova politica contro i bot che 'cinguettano' in Automatico - : La compagnia ha stilato una serie di regole per contrastare gli account che alterano il flusso di notizie

Auto - spesi 2 - 95 mld nel 2017 in Italia per le revisioni - +2 - 8% - . In aumento i mezzi controllati - +1 - 9% - : ROMA - Nel 2017 gli Italiani hanno speso 2,95 miliardi di euro per revisionare l'Auto, con un incremento del 2,8% rispetto al 2016, quando la spesa per le revisioni ammontava a 2,86 miliardi di...

Auto contro camion - muore una militare napoletana di 27 anni : Una donna militare dell'Esercito, Simona Forte, di 27 anni, originaria di Vico Equense, in Campania, è morta in un incidente stradale avvenuto la notte scorsa sulla Circonvallazione di Foggia, nei ...

Padova : perde il controllo dell'Auto e finisce in nel canale - salvata da uno straniero : Padova, 21 feb. (AdnKronos) - I vigili del fuoco sono intervenuti intorno alle 13 a Valbona di Lozzo Atestino (Padova) per la fuoriuscita autonoma di un’auto finita rovesciata nel canale acqueo Frassenella: ferita una donna. I pompieri intervenuti da Este hanno recuperato dalla sponda del fiume dell

Incidente stradale/ Foggia - Auto contro camion : morta 27enne ufficiale dell'Esercito (21 febbraio 2018) : Incidente stradale: ultime notizie di oggi, 21 febbraio 2018. Foggia, auto contro camion: morta 27enne ufficiale dell'Esercito. Roma, schianto sull'Aurelia: due morti a Palidoro(Pubblicato il Wed, 21 Feb 2018 12:19:00 GMT)

Auto contro camion - muore militare donna napoletana in servizio a Caserta : Una donna militare dell'Esercito, Simona Forte, di 27 anni, originaria di Vico Equense, in Campania, è morta in un incidente stradale avvenuto la notte scorsa sulla Circonvallazione di Foggia, nei ...

Ragusa - droga in Auto con minore per eludere controlli : Trasportava minore per eludere controlli: arrestato dai Carabinieri di Ragusa con 30 grammi di cocaina dopo inseguimento

INCIDENTE STRADALE/ Torino - Auto contro palo della luce : 59enne resta in bilico su orlo scarpata - 20 febbraio - : INCIDENTE STRADALE, oggi 20 febbraio 2018: a Torino la macchina guidata da un infermiere di Biella si è schiantata contro un palo della luce ed è rima

INCIDENTE STRADALE/ Torino - Auto contro palo della luce : 59enne resta in bilico su orlo scarpata (20 febbraio) : INCIDENTE STRADALE, oggi 20 febbraio 2018: a Torino la macchina guidata da un infermiere di Biella si è schiantata contro un palo della luce ed è rimasta in bilico sull'orlo di una scarpata.(Pubblicato il Tue, 20 Feb 2018 09:48:00 GMT)