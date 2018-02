Astronomia | la stella So-2 sfida la Teoria della Relatività di Einstein

Astronomia : R Sculptoris - una stella gigante rossa distante e pulsante : Questa immagine fantasma presenta una stella gigante rossa distante e pulsante, chiamata R Sculptoris. Situata a 1200 anni-luce da noi nella costellazione dello Scultore, R Sculptoris è una stella che fa parte del ramo asintotico delle giganti ricco di carbonio, il che significa che essa si avvicina alla fine della propria vita. A questo punto, le stelle di piccola massa e di massa intermedia si raffreddano, creano atmosfere estese e perdono ...

Astronomia : individuata nella costellazione dei Pesci una delle super-Terre più massicce scoperte finora : GJ 9827, una stella a circa 100 anni luce di distanza nella costellazione dei Pesci, ospita quella che potrebbe essere una delle super-Terre più massicce individuate finora, secondo una nuova ricerca della Carnegie Institution for Science. Questa nuova informazione potrebbe aiutare gli astronomi a capire meglio il processo attraverso il quale questi pianeti si formano. La stella GJ 9827 attualmente ospita un trio di pianeti, scoperti dalla ...

Astronomia : nubi interstellari molecolari - “culla” glaciale per le baby stelle : Si squarcia il velo sui meccanismi chimici che animano le nubi interstellari molecolari. A gettare uno sguardo su come si comportano i gas a temperature estremamente fredde è stato un team di studiosi dell’Institute of Low Temperature Science dell’Università di Hokkaido e dell’Institute for Theoretical Chemistry dell’Università di Stoccarda. La loro ricerca – spiega Global Science – si è centrata sui processi in base ai quali ...

Astronomia : NGC 7731 - la maestosa galassia a spirale catturata da Hubble nella costellazione di Pegaso : L’Hubble Space Telescope di NASA ed ESA ha catturato in una splendida immagine una galassia a spirale nota come NGC 7331. Individuata per la prima volta dal prolifico ricercatore di galassie William Herschel nel 1784, NGC 7331 si trova a circa 45 milioni di anni luce nella costellazione di Pegaso. La galassia mostra i suoi bellissimi bracci, che ruotano come un vortice intorno alla sua luminosa regione centrale. Gli astronomi hanno ottenuto ...

Astronomia : i buchi neri super-massicci possono “ingoiare” una stella all’anno delle galassie che li circondano : I ricercatori dell’University of Colorado a Boulder hanno scoperto un meccanismo che spiega la persistenza di ammassi stellari asimmetrici intorno a buchi neri super massicci in alcune galassie e suggeriscono che, durante i periodi seguenti un’unione di galassie, le stelle in orbita potrebbero essere scagliate nel buco nero e distrutte ad un tasso di una all’anno. La ricerca fornisce anche una risposta ad un mistero astronomico di lunga data sul ...

Astronomia : lo strano caso della stella in orbita attorno a un buco nero : Alcuni astronomi, usando lo strumento Muse dell’ESO installato sul telescopio Vlt (Very Large Telescope) in Cile, hanno scoperto una stella all’interno dell’ammasso stellare NGC 3201 che si comporta in modo bizzarro. Sembra che orbiti intorno a un buco nero invisibile di massa pari a circa 4 volte la massa del Sole – il primo buco nero di massa stellare inattivo, individuato all’interno di un ammasso globulare ...

Il mistero della stella KIC 8462852 : i suoi cali di luminosità nascondono civiltà aliene? Ecco le ricerche che stanno rivoluzionando lo studio dell’Astronomia : Ancora primati per KIC 8462852, la più misteriosa stella della Via Lattea. Dopo essere diventata una ‘star’ dei social media, è ora la più studiata al mondo, grazie alle centinaia di appassionati che dai pc di casa hanno studiato l’incredibile quantita’ di dati forniti dal cacciatore di pianeti Kepler della Nasa, aiutando gli astronomi nel loro lavoro e segnando l’inizio di una nuova era negli studi di astronomia. ...

Astronomia : la costellazione di Orione risplende nel cielo invernale [FOTO] : Il Gruppo Astrofili Palidoro ci regala un nuovo scatto di rara bellezza: nell’immagine in alto la costellazione di Orione, osservata da Palidoro (RM) sotto un cielo che si verifica poche volte in un anno. Orione è forse la costellazione più conosciuta: ciò grazie alle sue stelle brillanti e alla sua posizione vicino all’equatore celeste, cosa che la rende visibile dalla maggior parte del pianeta. E’ formata da circa 130 stelle ...