Aspen | il golden retriever che viaggia e posta più di noi su Instagram

(Di sabato 24 febbraio 2018) Quella di non è una vita da cane, ma da re (di). Il di quattro anni conosciuto online come @themountainpup ha più di 270mila follower, segue 214 profili e si è raccontato con oltre 300 post. Fotografato dai suoi amici umani Hunter e Sara Lawrence immerso nella splendida natura dei parchi americani, fa sognare il web che lo premia con una media di 15mila like per ogni post. Il cane, che vive a Denver in Colorado, non disdegna le avventure fuori porta e predilige i paesaggi montuosi. I laghi del Canada sono una delle sue mete preferite, dove pratica canoa con i suoi padroni e gode dell'aria pulita delle montagne. Ma come ogni star di che si rispetti, esibisce impeccabili outfit adatti a ogni occasione. Cappelli, mantelline, occhiali da sole e scarpette sono tra i suoi accessori ...