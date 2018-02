ARMI IN USA Se Blackrock conta più di Donald

La lobby delle ARMI USA : «Stragi pretesto per abolire i nostri diritti» : La potente lobby delle armi americana va al contrattacco, dopo i giorni del cordoglio seguiti alla strage di San Valentino in una high school di Parkland, in Florida. Confortata anche dall'ultima ...

Usa - l’idea di Trump per combattere le stragi a scuola : “Addestriamo e ARMIamo gli insegnanti” : Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, durante la ‘sessione di ascoltò alla Casa Bianca con studenti sopravvissuti alla strage nella scuola di Parkland, appare disposto a considerare l’idea che insegnanti, appositamente formati, possano essere muniti di armi, per poter reagire in simili episodi. “La esamineremo con attenzione”, ha detto Trump, in risposta alla ipotesi avanzata da una delle persone presenti. ...

ULTIME NOTIZIE/ Di oggi - ultim'ora : Trump - "ARMIamo gli insegnanti nelle scuole Usa" (22 febbraio 2018) : ULTIME NOTIZIE di oggi, ultim'ora: episodio di violenza politica a Perugia. Trump, "armiamo gli insegnanti nelle scuole Usa". Sofia Goggia impresa d'oro.

Notizie del giorno : Usa e le ARMI - tensione sul voto in Italia : Notizie del giorno. Non si ferma l’ondata di protesta contro le armi negli Stati Uniti, Donald Trump e l’idea che insegnanti possano essere muniti di armi. Notizie... L'articolo Notizie del giorno: Usa e le armi, tensione sul voto in Italia su Roma Daily News.

"Insegnanti con le ARMI a scuola Così studenti Usa più sicuri" Proposta choc di Trump anti-strage : "Se ci fossero insegnanti esperti di armi, potrebbero porre fine ad un attacco molto velocemente". In un incontro alla Casa Bianca con i sopravvissuti in sparatorie a scuola, il presidente Donald Trump si dichiara favorevole a dotare gli insegnanti di armi nascoste. In sala c'erano le delegazioni di sopravvissuti nelle sparatorie in Florida, Colombine (1999) e Sandy Hook. Segui su affaritaliani.it

USA - la proposta choc di Donald Trump sulle ARMI per fermare le stragi nelle scuole : USA, la proposta choc di Donald Trump sulle armi per fermare le stragi nelle scuole Genitori delle vittime e studenti alla Casa Bianca testimoniano dopo l’ennesimo massacro in una scuola (quello avvenuto il giorno di San Valentino in una scuola di Parkland, in Florida). Trump promette più controlli e non esclude l’ipotesi armare gli insegnanti […] L'articolo USA, la proposta choc di Donald Trump sulle armi per fermare le stragi ...

ARMI IN USA/ Una guerra di due "partiti" dove uno vuole annientare l'altro : Dopo l'ennesima strage di studenti in America, è scontro aperto tra chi le difende e chi le vuole abolire, ma non è questa la strada. Solo il dialogo lo è. RIRO MANISCALCO

Usa - sceriffo : staff con ARMI a scuola : 01.53 Lo sceriffo della contea della Florida teatro della sparatoria in una scuola in cui sono morte 17 persone ha ordinato che i responsabili della sicurezza autorizzati sul territorio scolastico si dotino di fucili. Le armi, ha spiegato lo sceriffo Scott Israel, verranno tenute nelle auto di pattuglia quando non saranno in uso, questo fino a quando non verranno adottate misure e armadietti di sicurezza adatti a custodirle.

Media Usa : “Da Trump stop alle ARMI agli under 21” : Media Usa: “Da Trump stop alle armi agli under 21” Secondo quanto scrivono alcuni Media americani, il presidente Usa avrebbe detto ai suoi consiglieri di ritenere che i ragazzi che vanno a scuola non dovrebbero avere la possibilità di acquistare armi. Continua a leggere L'articolo Media Usa: “Da Trump stop alle armi agli under 21” sembra essere il primo su NewsGo.

Strage Florida - media Usa : 'Trump pensa di vietare le ARMI agli Under 21' : Sembra che, dopo la Strage di San Valentino a Parkland, in Florida, Donald Trump stia pensando di vietare le armi ai giovanissimi. Secondo quanto scrivono alcuni media americani, il presidente Usa ...

Strage Usa - tweet di Trump sulle ARMI : “Impegno bipartisan per rafforzare i controlli” : Strage Usa, tweet di Trump sulle armi: “Impegno bipartisan per rafforzare i controlli” “Che siamo repubblicani o democratici, ora dobbiamo concentrarci sul rafforzamento dei controlli” di chi acquista le armi: il tweet di Trump dopo aver chiesto poche ore fa al dipartimento di giustizia di vietare i congegni che potenziano le armi aumentando il ritmo […] L'articolo Strage Usa, tweet di Trump sulle armi: “Impegno bipartisan per rafforzare i ...

Usa - distrugge il fucile contro la diffusione delle ARMI : il video è virale : Usa, distrugge il fucile contro la diffusione delle armi: il video è virale L’uomo aderisce alla campagna #onelessgun per dire basta alle armi dopo la strage avvenuta in Florida. Continua a leggere L'articolo Usa, distrugge il fucile contro la diffusione delle armi: il video è virale sembra essere il primo su NewsGo.

Usa - il gesto del fanatico di ARMI dopo la strage in Florida : “La libertà di detenere un’arma vale davvero una vita?” : Si chiama Scott-Dani Pappalardo, dichiara di essere un convinto sostenitore del secondo emendamento, quello che garantisce il diritto ad ogni americano di avere accesso legale alle armi da fuoco, imbracciando il suo fucile d’assalto ha registrato un potente messaggio, che nel giro di poche ore ha totalizzato oltre 15 milioni di visualizzazioni. Ha spiegato le sue ragioni e ha tagliato la canna del suo fucile, spiegando che la sua arma non ...