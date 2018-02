Amnesty vede l' odio dove non c' è pur di attaccare il centrodestra

ilgiornale

(Di sabato 24 febbraio 2018)Internationall'anchenon c'è. E entra a gamba tesa in campagna elettorale con un'iniziativa di dubbia metodologia scientifica ma dal forte impatto mediatico: "L'Italia è intrisa di ostilità e razzismo", si legge nel rapporto 2017-2018 pubblicato in Italia da Infinito Edizioni. E chi sarebbero i seminatori di rancore? Ovviamente i politici di.Per dire che "la fabbrica della paura che produceha fatto breccia in modo evidente anche in Italia", l'Ong ha ideato il "barometro", ovvero uno strumento che vorrebbe misurare la quantità di messaggi negativi lanciati da tutti i 1.427 candidati alla Camera e al Senato durante la campagna elettorale (con un focus speciale sui 17 leader). A controllare i social network e selezionare le frasi considerate razziste, omofobe e xenofobe ...