Allerta Meteo Lombardia | criticità “gialla” per rischio neve e ghiaccio

Allerta Meteo Burian - avviso della protezione civile : “In arrivo neve - pioggia e vento forte” [MAPPE e BOLLETTINI] : Allerta Meteo – Una depressione presente sul Mediterraneo continua ad alimentare condizioni di marcata instabilità che coinvolgerà domani le estreme regioni meridionali dell’Italia. Al contempo, l’ingresso di aria particolarmente fredda di origine artica, che inizialmente interesserà le regioni settentrionali per poi estendersi gradualmente al centro e al sud, determinerà un deciso calo delle temperature, con nevicate fino a quote di ...

Maltempo Firenze : confermata l’Allerta Meteo per vento forte : Prolungamento dell’allerta gialla per vento forte e nuovo avviso per neve da stanotte per l’intera giornata di domani: il bollettino di valutazione di criticità emesso dal Centro funzionale regionale (Cfr) riguarda anche Firenze (oltre ai comuni di Bagno a Ripoli, Fiesole, Greve in Chianti, Impruneta, Lastra a Signa, Pontassieve, San Casciano in Val di Pesa, Scandicci e Tavarnelle Val di Pesa). Per quanto riguarda il vento forte, il ...

BURAN - GELO SIBERIANO A ROMA E MILANO/ Maltempo : Allerta neve su autostrade - frana a Ischia (previsioni meteo) : BURAN, neve e GELO SIBERIANO a ROMA e MILANO, vertice nella capitale per il piano anti-freddo. allerta neve su autostrade, frana a Ischia. Previsioni meteo e ultime notizie(Pubblicato il Sat, 24 Feb 2018 16:02:00 GMT)

Allerta Meteo Burian - tutti i dettagli per l’Italia : 4 giorni di GRANDE GELO e BLIZZARD di NEVE al Centro/Nord - il Sud resta ai margini [MAPPE] : 1/29 ...

Allerta Meteo Sardegna : depressione di origine siberiana - il “Burian” porta neve e gelate : “Fino a mercoledì persisterà l’azione di blocco nella medio-alta troposfera di un promontorio atlantico nei confronti delle perturbazioni occidentali insieme ad una chiara divisione delle perturbazioni polari. Dalla seconda parte di domani e fino a mercoledì tale configurazione barica favorirà il distendersi in quota di una depressione di origine siberiana fino alla Sardegna con avvezione di aria polare continentale“: la Protezione ...

Allerta Meteo Toscana 25 Febbraio 2018 : Il Centro Funzionale Regionale Toscana ha emesso un avviso di criticità per: Rischio Vento VENTO: oggi, sabato, e domani, domenica, venti di Grecale su tutta la regione, con forti raffiche. Rischio Neve NEVE: Domani, domenica, nevicate sparse, e in genere di debole intensità, fino in pianura, più frequenti in Appennino e sulle zone centrali e meridionali […]

Freddo - ghiaccio e neve : Allerta Meteo fino a lunedì : La polizia chiude il Bar Sport. La rabbia del titolare: 'Troppo difficile lavorare in questa zona' 3 Rapina con la pistola in via Cerri, è successo ancora: 'Sembrava un brutto scherzo' 4 Lancia un ...

Serie C - Cuneo-Pro Piacenza rinviata per Allerta meteo : CUNEO - L'allerta meteo che tiene con il fiato sospeso l'Italia tocca anche il Piemonte. Per questo motivo la Lega Pro ha disposto il rinvio della partita tra Cuneo e Pro Piacenza , inizialmente in ...

Allerta Meteo Toscana : criticità “gialla” - il “Burian” porta neve a bassa quota e forti raffiche di vento : L’ingresso di aria molto fredda dall’Europa orientale determinerà, per la giornata di domani, condizioni favorevoli a nevicate sparse fino a bassa quota in Toscana, dove si registreranno anche forti raffiche di vento Grecale: la Sala operativa della protezione civile regionale ha emesso un’Allerta Meteo codice giallo per neve e vento su tutta la regione a partire dalla mezzanotte di stasera, sabato 24 febbraio, fino alla stessa ...

Allerta Meteo Friuli Venezia Giulia : bora molto forte oggi e domani : Il forte anticiclone presente sul nord Europa si spinge verso il Polo e richiama la discesa di una massa d’aria gelida di origine artica verso il Mediterraneo, con forti correnti nord-orientali. Dunque, le previsioni meteo per oggi sono di vento sostenuto tra Nord e Nord Est, forte sulla costa. Da stasera il vento si rinforzera’ e a Trieste e sul Carso soffierà bora molto forte con raffiche superiori a 120 km/h. Domani al mattino e ...

Allerta Meteo Lombardia : forte vento dalla mezzanotte : La Sala operativa della Protezione civile della Regione Lombardia, sulla base delle previsioni meteorologiche emesse da Arpa-Smr, ha emesso una comunicazione, la numero 19, di ordinaria criticità (codice giallo) per rischio vento forte a partire dalla mezzanotte sulle zone omogenee IM-10 (Pianura centrale, province di Bergamo, Cremona, Lecco, Lodi, Monza e Brianza e Milano), IM-11 (Alta pianura orientale, province di Bergamo, Brescia, Cremona e ...

Allerta Meteo Veneto : in arrivo il “Burian” - un’ondata di freddo siberiano : E’ in arrivo anche in Veneto una ondata di freddo siberiano. Il Centro decentrato della Protezione civile regionale, viste le previsioni Meteo del centro Arpav che segnalano un significativo abbassamento delle temperature in Veneto da domenica sino a tutta la giornata di mercoledì 28, accompagnato anche da forti venti nordorientali in particolare nelle giornate di domenica e lunedì, avverte tutti gli enti interessati ad attivare le misure di ...

Allerta Meteo Emilia Romagna : arrivano neve e gelo - criticità fino a lunedì 26 : Allerta meteo, dal mezzogiorno di oggi fino alla mezzanotte di lunedi’ 26 per criticita’ idraulica e temporali e per criticita’ marino-costiera, in Emilia-Romagna. E’ quanto stabilito dalla Protezione Civile regionale e dal’Arpae. In particolare si registra un’Allerta con codice arancione per lo stato del mare sulla costa romagnola e ferrarese e con codice giallo per criticita’ idraulica nelle stesse ...

Allerta Meteo Molise : emergenza gelo - attivato il numero verde a Campobasso : numero verde comunale dedicato ai cittadini (presso la Sea, 800993380), gps sui mezzi spalaneve, apertura della sala operativa gia’ da domani: queste le decisioni del Comune di Campobasso dopo la riunione a Palazzo San Giorgio del Centro coordinamento neve per far fronte alle esigenze e ai disagi legati alle precipitazioni che dovrebbero colpire, gia’ da domani, il capoluogo molisano e buona parte della regione. Sulle scuole la ...