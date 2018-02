Allerta maltempo e freddo a Roma | altri 207 posti per rafforzare l’accoglienza

BURAN - GELO SIBERIANO A ROMA E MILANO/ Maltempo : Allerta neve su autostrade - frana a Ischia (previsioni meteo) : BURAN, neve e GELO SIBERIANO a ROMA e MILANO, vertice nella capitale per il piano anti-freddo. allerta neve su autostrade, frana a Ischia. Previsioni meteo e ultime notizie(Pubblicato il Sat, 24 Feb 2018 16:02:00 GMT)

Maltempo - Allerta E-R fino mezzanotte 26 : ANSA, - BOLOGNA, 24 FEB - allerta meteo, dal mezzogiorno di oggi fino alla mezzanotte di lunedì 26 per criticità idraulica e temporali e per criticità marino-costiera, in Emilia-Romagna. E' quanto ...

BURAN - NEVE E GELO : ALLARME MALTEMPO/ Video - pericolo valanghe : Allerta di 36 ore nel Lazio (previsioni meteo) : MALTEMPO, arriva BURAN: ondata di GELO siberiano. Previsioni meteo: a Milano NEVE e temperature sotto zero. Le ultime notizie: a Genova è emergenza senzatetto, bora record a Trieste(Pubblicato il Fri, 23 Feb 2018 23:19:00 GMT)

Maltempo Milano : “Pronti ad attivare gli interventi per la neve - Amsa e Mm Allertate” : In previsione dell’ondata di freddo che, a partire da domenica 25 febbraio, porterà temperature significativamente più basse della media del periodo, il Comune di Milano è pronto ad attivare i servizi che si renderanno necessari. Dopo una preventiva verifica della situazione attuale e dei bollettini meteo ufficiali che non escludono, anche in previsione di quantitativi di neve contenuti, la possibile formazione di ghiaccio, si è disposto ...

Maltempo - Allerta Anas : da domenica neve fino in autostrada [DETTAGLI] : Dalle prime ore di domenica 25 febbraio l’arrivo di una corrente di aria gelida di origine siberiana, associata a perturbazioni estese e persistenti sulla nostra penisola, causerà nevicate fino a quote di pianura che potranno interessare oltre 1.500 km di tratte autostradali in diverse Regioni del Paese. Lo comunica Anas in una nota. In particolare, domenica mattina sono attese precipitazioni nevose sull‘A1 tra Parma e Firenze e ...

Maltempo - ondata di gelo sull’Italia : scatta l’Allerta della Protezione civile : Maltempo, ondata di gelo sull’Italia: scatta l’allerta della Protezione civile Convocato il comitato operativo: allerta arancione su parte di Emilia Romagna, Marche, Piemonte, Liguria, Calabria, Puglia e Sicilia. Aumenta il pericolo valanghe. A Milano si arriverà a -5° Continua a leggere L'articolo Maltempo, ondata di gelo sull’Italia: scatta l’allerta della Protezione civile sembra essere il primo su NewsGo.

Allerta Meteo - forte maltempo sull’Italia : ecco l’avviso della protezione civile - Sabato 24 Febbraio “criticità arancione” in 6 Regioni : Allerta Meteo – Una struttura di bassa pressione continua a determinare condizioni di maltempo sull’Italia, con precipitazioni su tutte le Regioni, anche a carattere temporalesco al centro-sud, più intense su Calabria e Abruzzo, e a carattere nevoso sulle Regioni settentrionali, anche a quote basse. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della protezione civile d’intesa con le Regioni coinvolte – alle quali spetta ...

Maltempo : tavolo tecnico in Campidoglio per coordinamento su Allerta meteo : In Campidoglio è attivo da questa mattina un tavolo tecnico per coordinare le attività in relazione all’allerta Maltempo e all’eventualità di neve e ghiaccio, in conseguenza del sensibile abbassamento delle temperature previsto nei prossimi giorni. Alle riunioni operative partecipano tutte le strutture comunali competenti, i Municipi e le società partecipate di Roma Capitale che gestiscono […] L'articolo Maltempo: tavolo tecnico in ...

Maltempo e Allerta gelo - Burian in arrivo : Viabilità Italia comunica possibili blocchi - ecco la situazione : Viabilità Italia, la struttura del ministero dell’Interno che raccoglie e gestisce le informazioni sul traffico veicolare, il controllo e la pianificazione per fronteggiare situazioni di crisi legate alla Viabilità, ha reso noto che a partire dalla seconda parte della giornata di domenica 25 febbraio ci sarà un’imponente e repentina irruzione di una massa d’aria gelida proveniente dalla Lapponia. Domenica sono previste ancora ...

Allerta meteo - forte maltempo sull’Italia : scuole chiuse in molti Comuni Sabato 24 - Lunedì 26 e Martedì 27 Febbraio [ELENCO LIVE] : Dopo un inverno mite, è adesso emergenza maltempo in tutta Italia con il Burian che fa davvero paura per la prossima settimana: da Domenica un’ondata di gelo farà piombare le temperature su valori polari sopratutto al Nord Italia. E intanto il maltempo sta facendo sul serio già in questo weekend, a causa di un ciclone Mediterraneo accompagnato da forti venti di scirocco che alimenta piogge torrenziali al Centro/Sud. Va da sé che ...

BURIAN - ALLARME NEVE E FRANE/ Video maltempo - -10 in Lombardia : Allerta arancione a Savona (previsioni meteo) : maltempo, arriva Buran: ondata di gelo siberiano. Previsioni meteo: a Milano NEVE e temperature sotto zero. Le ultime notizie: si mobilitano FS, RFI e Trenitalia (Pubblicato il Fri, 23 Feb 2018 14:35:00 GMT)

Allerta maltempo in Abruzzo - riunione operativa in Regione per gestione eventuali emergenze : L'Aquila - Una riunione operativa tra Regione, Prefetture, Protezione civile regionale e Province, per fare il punto sulla gestione di eventuali emergenze che dovessero verificarsi in Abruzzo a causa dell'ondata di maltempo prevista da domenica e lunedì. Nel corso dell'incontro l'attenzione si è concentrata soprattutto sulla viabilità. Le amministrazioni provinciali hanno sottolineato come i rispettivi piani ...