Allarme cortei | Roma in trincea L?escalation e i timori del Viminale | «Qualcuno vuole

Voto e cortei - Allarme scontri : la «risposta rabbiosa» di Askatasuna e dei duri mappa : Roma, Brescia, Palermo. La parola d’ordine che inneggia alla «inagibilità politica per i fascisti» corre di messaggio in messaggio, di computer in telefonino, e rischia di diventare protagonista dell’ultima settimana di campagna elettorale