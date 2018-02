All'Aquila Il sangue delle donne : 58 artiste indagano mondo femminile con vecchie pezze di lino ROMA, 24 FEB - Vissuti personali e storie anonime, tra memorie antiche e incursioni n...

Cna : “All'Aquila e Teramo perse 2.640 imprese artigiane” : L'Aquila - “Dal 2009 al 2016, nelle due province dell'Aquila e di Teramo, si sono perse 2.640 imprese artigiane, su 31.386 iscritte, ben il 7,3% del totale. Un dato estremamente negativo, che richiede investimenti importanti, da parte della Regione, per incentivare il settore”. Sono i numeri forniti dal direttore della Cna di Teramo, Gloriano Lanciotti, che è anche presidente della Camera di commercio teramana, nel corso ...

Violenza fisica - emesso divieto di avvicinamento Alla compagna - per stalker a L'Aquila : L'Aquila - Nella serata di ieri personale della Squadra Mobile, sezione reati contro la persona, ha notificato ad un 64enne, pluripregiudicato, originario della provincia di Catania ma residente da anni a L’Aquila, la misura cautelare del divieto di avvicinamento alla compagna. La misura cautelare è stata emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari, dott.ssa Guendalina BUCCELLA, su richiesta del Sostituto Procuratore, dott. Stefano ...

Neve in Abruzzo : L’Aquila e la Marsica imbiancate [GAllERY] : 1/6 ...

All’Arma dei Carabinieri la cittadinanza onoraria del Comune dell'Aquila : L'Aquila - Si terrà martedì 20 febbraio, alle 19.30, nella basilica di Santa Maria di Collemaggio, il concerto evento della Banda dell’Arma dei Carabinieri, in collaborazione con l’Orchestra del Conservatorio di musica “Alfredo Casella” dell’Aquila. L’iniziativa è stata presentata stamani, nel corso di una conferenza stampa, cui hanno preso parte il sindaco dell’Aquila Pierluigi Biondi, l’assessore alla Cultura Sabrina Di ...

Trasporti - contratto di servizio Ama-Comune dell'Aquila prorogato Alla fine del 2027 : L'Aquila - La delibera che individua la nuova scadenza al 31 dicembre 2027 del contratto di servizio di Ama con il Comune dell'Aquila, approvata dalla Giunta a fine dicembre,è stata sottoposta questa mattina all'esame della prima commissione consiliare. All'esito dei lavori della commissione si è deciso di portare l'atto all'attenzione del Consiglio comunale dopo l'approvazione del bilancio comunale, ...

GdF L'Aquila - pubblicato bando di concorso per arruolamento 61 Allievi ufficiali : L'Aquila - Sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4a Serie Speciale – nr. 13 del 13 febbraio 2018, è stato pubblicato il concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’ammissione di 61 allievi ufficiali del ruolo normale – comparti ordinario e aeronavale – all’Accademia della Guardia di Finanza per l’anno accademico 2018/2019. I posti disponibili sono così ripartiti: a) 55 (cinquantacinque) destinati al comparto ...

18 milioni per le strade della Provincia dell'Aquila dAlla Regione Abruzzo - Abruzzo in Video : ... negli ultimi anni, da eventi e catastrofi che hanno stremato e logorato la popolazione e le sua economia. Queste risorse, unitamente alla programmazione e l'impegno dell'Amministrazione, potranno ...

E' in Abruzzo il primo 5G d'Italia : la rete è stata accesa oggi All'Aquila che diventa città innovativa : L'Aquila. Il 5G e' una realta': per la prima volta e' stata accesa una intera rete 5G che ha permesso di vedere uno streaming a 2,3 Gbit/S. Accade oggi al Centro di innovazione e ricerca di Zte a L'Aquila, una struttura di 1.000 metri quadrati unica nel suo genere, che vedra' esperti e scienziati italiani e cinesi ...

L'Aquila - prima connessione Alla velocità 5G : L'Aquila. Con la prima accensione di un'intera rete 5G che ha reso possibile la visione di uno streaming video alla velocità di trasmissione di 2,3 gigabit per secondo, è stato inaugurato alL'Aquila il Centro di innovazione e ricerca del colosso cinese Zte, ospitato dal Tecnopolo d'Abruzzo. ...

Carnevale con 'L'Aquila in maschera' Gran bAllo - sfilata di carri Allegorici e festa in piazza : L'Aquila - Saranno il Gran ballo in maschera, sabato 10 febbraio dalle ore 20, e la sfilata dei carri allegorici, domenica 11 dalle 15, le novità di "L'Aquila in maschera", cartellone di eventi che si svolgeranno nel capoluogo abruzzese per festeggiare l'arrivo del Carnevale. Domenica mattina, dalle 10 alle 13, l'associazione "Mamme per l'Aquila" proporrà per il quarto anno il ...

PERDONANZA : NUOVO COMITATO E PIANO TRIENNALE - ''SI RIPARTE DAll'AQUILA'' : Il tutto alla luce della nuova candidatura a patrimonio immateriale dell'Unesco, l'organizzazione delle nazioni unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura, nel 2019 e a quella come capitale ...

Goffredo Palmerini All’Università per la Terza Età dell’Aquila - con l’Italia nel cuore : Una conferenza con Goffredo Palmerini propone l’Università per la Terza Età dell’Aquila giovedì 1° febbraio, alle ore 16, presso

Maxxi - un 2018 tra identità e futuro Da Zevi a Pellegrin - Confermata Melandri - nuova sede All'Aquila : Roma - Dalla retrospettiva su Bruno Zevi nel centenario dalla nascita alle provocazioni di Allora e Calzadilla; dalle immagini di denuncia di Paolo Pellegrin all'arte nell'era dell'intelligenza artificiale con Low Form. E poi i giovani talenti del Premio Maxxi Bulgari, la collaborazione con Palazzo Barberini, il focus sull'Africa con le mostre african Metropolis e Road to justice, e la strada come laboratorio per creativi in ...