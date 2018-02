Alberto Sordi | l' Utr ricorda l' attore romanista al Centro Onesti FOTO

Alberto Sordi/ L'omaggio dei tifosi romanisti al grande attore : Alberto Sordi, 15 anni fa la scomparsa del grande attore romano. A Pomeriggio 5 parenti e amici lo ricordano e portano a galla simpatici aneddoti sull'attore.(Pubblicato il Sat, 24 Feb 2018 18:48:00 GMT)

Ricordato l'Alberto Sordi romanista : ANSA, - ROMA, 24 FEB - Nel 15/o anniversario della scomparsa, Alberto Sordi torna a entusiasmare. E' accaduto nell'Aula magna del Centro Onesti, messa a disposizione da Giovanni Malagò, che ha ...

Il ricordo di Alberto Sordi a 15 anni dalla sua morte : Ricordi e testimonianze di Alberto Sordi a quindici anni dalla sua morte. Ecco come viene ricordata una delle icone del cinema italiano che ha conquistato il mondo intero con la sua ironia e la varietà dei personaggi che ha interpretato. ...

Alberto SORDI/ Il ricordo della nipote a Pomeriggio 5 : "Amava mangiare gli gnocchi di zia Ginevra" : ALBERTO SORDI, 15 anni fa la scomparsa del grande attore romano. A Pomeriggio 5 parenti e amici lo ricordano e portano a galla simpatici aneddoti sull'attore.(Pubblicato il Sat, 24 Feb 2018 16:01:00 GMT)

Marchese - soldato - americano a Roma : il ricordo di Alberto Sordi : Roma - Sono passati 15 anni dall'addio ad Alberto Sordi . Il 24 febbraio del 2003 moriva a Roma all'età di 83 anni uno dei più grandi artisti italiani. Per giorni, centinaia di migliaia di persone ...

Alberto Sordi - il ricordo a Pomeriggio 5 : 'Sono passati 15 anni senza di lui ma sembrano minuti' : Un lungo saluto ad Alberto Sordi durante la puntata di Pomeriggio 5 . Domani ricorre il 15esimo anniversario della sua scomparsa , ma come ricorda anche Barbara D'Urso: 'sembrano passati solo 15 ...

Patrizia De Blanck e Silvana Giacobini/ Ex di Alberto Sordi : “Lo state dipingendo peggio di Wiestein!” : Patrizia De Blanck e Silvana Giacobini sono le ex fidanzate di Alberto Sordi: i dettagli in onda a Pomeriggio 5 con Barbara d’Urso, ecco le dichiarazioni sull'attore.(Pubblicato il Fri, 23 Feb 2018 18:38:00 GMT)

Alberto Sordi/ Carlo Verdone e il ricordo a Pomeriggio 5 : “15 anni senza di lui ma sembrano minuti!” : Carlo Verdone racconta al quotidiano Il Messaggero il suo rapporto con Alberto Sordi. Ma guai a chiamarlo erede, perché il maestro per lui era ed è inarrivabile.(Pubblicato il Fri, 23 Feb 2018 18:29:00 GMT)

Alberto Sordi - ricordo di un italiano conservatore e anarchico - Cinema - Spettacoli : Oggi potremmo ancora ridere con Alberto Sordi? Esistono ancora, gli italiani raccontati da Albertone? Facile rispondere di no, e del resto Sordi stesso, almeno negli ultimi 25 anni di carriera, ...

Patrizia De Blanck e Silvana Giacobini/ Ex fidanzate di Alberto Sordi : i dettagli dalla d’Urso (Pomeriggio 5) : Patrizia De Blanck e Silvana Giacobini sono le ex fidanzate di Alberto Sordi: i dettagli in onda a Pomeriggio 5 con Barbara d’Urso, ecco le dichiarazioni sull'attore.(Pubblicato il Fri, 23 Feb 2018 17:32:00 GMT)

Alberto SORDI/ Carlo Verdone : “Io il suo erede? Lui è stato unico e irripetibile” : Carlo Verdone racconta al quotidiano Il Messaggero il suo rapporto con ALBERTO SORDI. Ma guai a chiamarlo erede, perché il maestro per lui era ed è inarrivabile.(Pubblicato il Fri, 23 Feb 2018 17:08:00 GMT)

Roma - serata in memoria di Alberto Sordi : Roma, serata in memoria di Alberto Sordi a 15 anni dalla morte A quindici anni di distanza, l’Università Roma Tre lo ricorderà al Teatro Palladium... L'articolo Roma, serata in memoria di Alberto Sordi su Roma Daily News.

Meraviglie - ascolti ottimi per Alberto Angela all’esordio : esultano i vertici della Rai : ottimi ascolti per la prima puntata di Meraviglie-La penisola dei tesori con Alberto Angela. E i vertici Rai esultano a pochi giorni di distanza da un altro successo, quello di Roberto Bolle. Meraviglie-La penisola dei tesori con Alberto Angela, ascolti del 4 gennaio 2018 Meraviglie-La penisola dei tesori, il programma di Alberto Angela andato in […] L'articolo Meraviglie, ascolti ottimi per Alberto Angela all’esordio: esultano i ...