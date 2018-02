Al via la rassegna cinematografica ' Racconti italiani'

"Volando in scena - il giovedì" - al via la rassegna teatrale a Viterbo : ... scavando nell'album dei ricordi trovano alcune cose forse appartenute a tre immensi artisti, dando vita ad una serie di gags e improvvisazioni che negli spettacoli del gruppo teatrale Il Gabbiano ...

Pd : Renzi - via stanchezza e rassegnazione : ANSA, - ROMA, 18 FEB - "Negli ultimi quattordici giorni dobbiamo cercare di scrollarci di dosso la stanchezza, la rassegnazione". Lo dice il segretario del Pd Matteo Renzi in un intervento a un evento ...

via alla seconda edizione di Teatro Ex Carbonaia : "Love is in the hair" apre la rassegna : Al termine degli spettacoli sarà offerta al pubblico una degustazione di vino curata dalla storica cantina Fattoria Santa Vittoria di Pozzo della Chiana. Consigliata la prenotazione. Informazioni e ...

Al via la rassegna 2018 del Teatro Casone di Ortovero : Il 23 Febbraio alle ore 21,00 partirà la rassegna 2018 del Teatro Casone di Ortovero, che quest'anno più degli anni passati si dimostrerà avvincente ed eterogenea, svariando dalla commedia al Teatro ...

'Presi dal cacatrappole' : al via la rassegna di teatro comico. Il programma degli spettacoli : ... il cartellone si articola in quattro spettacoli tra febbraio e marzo, nel teatro della parrocchia in via Paradisi, tutti con inizio alle 15.00. Il debutto sarà domenica 4 febbraio con il laboratorio ...

Teatro Scuola : a Cervia la rassegna dedicata agli studenti. Si apre con Il Gatto con gli stivali : Mercoledì 24 Gennaio 2018 - Cervia Giovedì 25 gennaio alle 10 A completamento della già ricca Stagione del Teatro Comunale di Cervia, partiranno giovedì 25 gennaio gli spettacoli per le Scuole della città , una rassegna organizzata dall'Amministrazione Comunale e Accademia Perduta/Romagna Teatri. Ad inaugurare il cartellone sarà proprio la compagnia Accademia ...

Al via la rassegna "Autori in Comune" : Sofia, nonostante la sua testardaggine a rimanere immutabile, come ogni individuo al mondo, diventa una tela bianca su cui la vita imprime i suoi colori più accesi e vivi. h.11.00 Incontro con gli ...

Rassegna stampa 7.1.2018. Israele : "Entro aprile mandiamo via 38mila africani". Le news del giorno : La Repubblica , cronaca interna. Le drammatiche telefonate al 118 mentre Marco moriva: 'Non ci sono ambulanze' Un uomo di 42 anni è deceduto questa estate in attesa dei soccorsi. 'Se è morto non ...

Al via la rassegna di fiabe del Teatro Stabile Nisseno : domenica 7 gennaio si apre con Biancaneve : ... firmando da sette anni la regia di tutte le fiabe teatrali prodotte e realizzate dal Teatro Stabile Nisseno e ultimamente anche di alcuni spettacoli di prosa. Collaborazione che ha fatto crescere ...

Al via la XVI rassegna di teatro e musica "Primafila" : Si alza il sipario sul primo dei 10 spettacoli in cartellone della XVI edizione di 'Primafila' rassegna di teatro e musica organizzata dall'Associazione Culturale 'Novecento Teatri', con presidente Luisa Giannotti, per la direzione ...

"Roma da magnà" : Al via la rassegna teatrale "Social Art" : PERUGIA " Si terrà domenica 17 dicembre 2017 alle ore 17,30 presso il Teatro della Fondazione Fontenuovo il primo dei tre appuntamenti con la rassegna teatrale "Social Art" promossa dalla Fondazione ...