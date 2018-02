Al via L.A. - Italia con premi in rosa : Il festival, promosso dall'Istituto Capri nel mondo con il sostegno del Mibact e il supporto di Intesa Sanpaolo, AMBI Media Group, Isaia, quest'anno è presieduto dall'attrice Maria Bello e festeggia ...

Maltempo - viabilità Italia : stop temporaneo ai mezzi pesanti in autostrada : Viabilità Italia rende noto che le nevicate, che già hanno interessato nelle scorse ore alcuni territori piemontesi, emiliani, marchigiani, umbri e abruzzesi, hanno determinato l’adozione di misure di regolazione del traffico con fermo temporaneo dei mezzi pesanti in autostrada, in attesa della possibilità di riprendere la marcia in condizioni di sicurezza. Il meteo, soprattutto nelle aree ove le precipitazioni nevose e l’anomalo e ...

Fratelli d'Italia sfila in via Padova. E la Meloni deride contestatori : Giorgia Meloni e i militanti di Fratelli d'Italia hanno sfilato in via Padova con un tricolore di 500 metri 'per simboleggiare che vogliamo riportare lo Stato nelle periferie delle grandi città ...

Tiro con l'arco - I vincitori dell'Italian Challenge : oggi al via i Tricolori Indoor : ... tutti presenti sulla linea di Tiro romagnola e, intorno alle 13.30, arriverà anche la presentazione al mondo del Tiro con l'arco del nuovo Direttore Tecnico della Nazionale Mauro Berruto. I ...

Al via la rassegna cinematografica 'Racconti italiani' : 'Racconti italiani. Tra rabbia ed evasione' è il titolo della rassegna 'Cinema e storia 2018' organizzata dal Dipartimento di Studi umanistici e del patrimonio culturale dell'Università di Udine, nell'...

Hockey su pista - Coppa Italia 2018 : il Follonica sfrutta il fattore campo - Lodi ko! Passa il Forte dei Marmi - anche Valdagno e viareggio in semifinale : I campioni d’Italia sono già fuori dalla Final Eight. Questo è il verdetto dei quarti di finale della Coppa Italia 2018 di Hockey su pista, che hanno avuto luogo al Capannino di Follonica. Il match clou ha avuto luogo alle 21.00 con la sfida tra il Lodi e i padroni di casa, che hanno prevalso 7-5 al termine di un match estremamente equilibrato ma condotto con autorità dall’inizio alla fine, nonostante i ripetuti tentativi di rimonta ...

DIRETTA/ Francia Italia (risultato live 0-0) streaming video e tv : formazioni ufficiali - via! (6 Nazioni 2018) : DIRETTA Francia Italia: info streaming video e tv. O'Shea trova a Marsiglia per il 6 Nazioni 2018, l'ex tecnico degli azzurri, ora ai blues, Jacques Brunel.(Pubblicato il Fri, 23 Feb 2018 20:41:00 GMT)

Maltempo e allerta gelo - Burian in arrivo : viabilità Italia comunica possibili blocchi - ecco la situazione : Viabilità Italia, la struttura del ministero dell’Interno che raccoglie e gestisce le informazioni sul traffico veicolare, il controllo e la pianificazione per fronteggiare situazioni di crisi legate alla Viabilità, ha reso noto che a partire dalla seconda parte della giornata di domenica 25 febbraio ci sarà un’imponente e repentina irruzione di una massa d’aria gelida proveniente dalla Lapponia. Domenica sono previste ancora ...

Treviso - albanese scappa dai domiciliari e invia selfie agli italiani : Dall'Albania si fa beffe dell'Italia. Oggi Albano Dova, residente a Preganziol, dovrebbe essere agli arresti domiciliari con un braccialetto elettronico al polso. E invece è scappato e ora si fa selfie mentre mangia o si prende una birra da uomo libero. L'assurda vicenda è stata raccontata oggi dal Gazzettino. Il 24enne era finito ai domiciliari dopo che la sua ex fidanzata lo aveva accusato di maltrattamenti. Non solo. Perché ...

Basket femminile - Coppa Italia 2018 : al Palacima di Alessandria al via le Final Four. Schio favorita : Erano le quattro squadre più attese della stagione, e tra domani e domenica si giocheranno la Coppa Italia di Basket femminile 2017-2018. Il Palacima di Alessandria ospiterà le Final Four, semiFinali e Finale verso la conquista del primo titolo della stagione. Il Famila Wuber Schio arriva in Liguria da grande favorita, per quanto fatto vedere in stagione. In serie A ha conquistato 16 vittorie nelle 18 partite disputate e sembra avere una ...

Istituto Italiano di Cultura in Tunisia : al via il programma 2018 : ... come il Festival della Musica , il Festival di Cartagine , il Festival Internazionale Sinfonico di El Jem o l' Ottobre Musicale , , il programma annuncia spettacoli, grandi mostre, corsi di ...

Salviamo il Paesaggi : “Una proposta di legge per la tutela del suolo e del paesaggio italiano (ora la politica non ha più scuse)” : E’ in programma giovedì 1 marzo 2018 presso l’Istituto della Enciclopedia Italiana (Roma) la conferenza stampa del Forum Nazionale Salviamo il Paesaggio. “Il suolo si spiega in una nota – è da intendersi come lo strato superficiale della Terra, la pelle viva del pianeta Terra. Una pellicola fragile. Nel suolo vivono miliardi di creature viventi, un quarto della biodiversità di tutto il pianeta. Il suolo è una risorsa ...

A Pavia il primo corso italiano di Ergon Tecnique : Il 10 e l’11 Febbraio si è svolto, per la prima volta in Italia, il corso Base di Ergon® Technique

Kuurne-Bruxelles-Kuurne 2018 : gli italiani al via e le loro ambizioni. Attesa per Matteo Trentin e Sonny Colbrelli - ma non solo : Nel fine settimana si svolgeranno le prime Classiche delle pietre della stagione ciclistica. Sabato l’Omloop Het Nieuwsblad, mentre domenica sarà il turno della Kuurne-Bruxelles-Kuurne 2018: soffermandoci su questa seconda competizione, vediamo quali saranno gli italiani al via e con quali ambizioni. La startlist della corsa non è ancora ufficiale, ma dovrebbero essere 16 gli azzurri presenti. Tra gli uomini da pietre, grande curiosità per ...