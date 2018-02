Al via ad Agrigento il 35° congresso regionale dei Cuochi Siciliani

Mafia : maxiblitz ad Agrigento - al via oggi gli interrogatori : Palermo, 24 gen. (AdnKronos) - Prenderanno il via questa mattina al carcere Pagliarelli di Palermo gli interrogatori di garanzia delle 57 persone arrestate due giorni fa nella maxioperazione che ha decapitato la cosca agrigentina. In carcere gregari e fiancheggiatori del mandamento “della Montagna”

Basket - girone di ritorno al via : la Benacquista ospita Moncada Agrigento : Come seguire la partita Diretta streaming e aggiornamenti in tempo reale -La gara sarà trasmessa in diretta streaming su LNPTV Pass (servizio in abbonamento) di Lega Nazionale Pallacanestro e ...