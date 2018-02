Abu Dhabi Tour 2018 Streaming video e diretta tv | orario | percorso e risultato live 4^

Ciclismo - Abu Dhabi Tour : terza tappa a Bauhaus - Viviani resta leader : ABU Dhabi - Il duello tutto tedesco nello sprint che metteva in palio la 3/a tappa , Nation towers-Big Flag, lunga 133 chilometri, della 4/a edizione dell'Abu Dhabi Tour di Ciclismo, si è risolto con ...

Abu Dhabi - Bauhaus batte Kittel nella 3ª tappa : Domani la 4ª e penultima frazione della corsa organizzata da Rcs sport-La Gazzetta dello Sport, da Al Maryah island ad Al Maryah island, una crono individuale lunga 11 chilometri. Domenica gran ...

Ciclismo : Abu Dhabi - Bauhaus batte Kittel : Domani la 4/a e penultima frazione della corsa organizzata da Rcs sport-La Gazzetta dello Sport, da Al Maryah island ad Al Maryah island, una crono individuale lunga 11 chilometri. Domenica gran ...

Diretta/ Abu Dhabi Tour 2018 - streaming video e tv : vince Bauhaus - Viviani 4^ ma ancora leader (3^ tappa) : Diretta Abu Dhabi Tour 2018: info streaming video e tv, orario e percorso della 3^ tappa. Oggi si andrà da Nations Tower a Big Flag: tanti i protagonisti attesi al via!(Pubblicato il Fri, 23 Feb 2018 14:07:00 GMT)

Abu Dhabi Tour 2018 : Phil Bauhaus batte al fotofinish Marcel Kittel - quarto Elia Viviani che resta leader : Finale spettacolare nella terza tappa dell’Abu Dhabi Tour, con una volata di gruppo combattuta fino all’ultimo centimetro, che ha visto il tedesco Phil Bauhaus conquistare il successo al fotofinish davanti ai connazionali Marcel Kittel e Pascal Ackermann. quarto posto per Elia Viviani, che resta leader della generale. La fuga di giornata è formata da quattro corridori: Marco Maronese (Bardiani – CSF), Sergey Firsanov (Gazprom-RusVelo), Pierre ...

DIRETTA/ Abu Dhabi Tour 2018 : streaming video e tv - Maronese vince il primo sprint! (3^ tappa) : DIRETTA Abu Dhabi Tour 2018: info streaming video e tv, orario e percorso della 3^ tappa. Oggi si andrà da Nations Tower a Big Flag: tanti i protagonisti attesi al via!(Pubblicato il Fri, 23 Feb 2018 12:15:00 GMT)

Abu Dhabi Tour 2018/ Streaming video e diretta tv : orario percorso e risultato live (3^ tappa) : diretta Abu Dhabi Tour 2018: info Streaming video e tv, orario e percorso della 3^ tappa. Oggi si andrà da Nations Tower a Big Flag: tanti i protagonisti attesi al via!(Pubblicato il Fri, 23 Feb 2018 03:38:00 GMT)

Ciclismo : Abu Dhabi - 2/a tappa a Viviani : Il veronese adesso è il nuovo leader della corsa organizzata ogni anno da Rcs sport-La Gazzetta dello Sport negli Emirati Arabi Uniti. Domani è in programma la 3/a frazione, da Nation towers a Big ...

Abu Dhabi Tour 2018 : Elia Viviani vince in volata la seconda tappa! Per lui anche la maglia di leader : Sono già cinque in stagione! Quest’annata per Elia Viviani è iniziata alla grande: il campione olimpico dell’omnium di Rio 2016, approdato alla Quick-Step Floors, continua a vincere. Oggi il velocista tricolore si è imposto nello sprint della seconda tappa dell’Abu Dhabi Tour: volata dominata per l’azzurro sul traguardo di Yas Beach. Per lui c’è anche il primato in classifica generale, alla pari con Kristoff, ma ...

Ciclismo - Ancora protagoniste le ruote veloci : ecco il percorso della seconda tappa dell'Abu Dhabi Tour : La seconda tappa dell'Abu Dhabi Tour è adatta Ancora ai velocisti. ecco il percorso e l'altimetria della frazione odierna Il percorso della seconda tappa dell' Abu Dhabi Tour è adatta ai velocisti. I ...

Mark Cavendish - incidente e ritiro prima del via dell’Abu Dhabi Tour : La sfortuna continua ad accanirsi contro Mark Cavendish. Dopo aver buttato via quasi tutta la scorsa stagione a causa di problemi di salute e cadute, il velocista britannico era tornato al successo un paio di settimane fa al Dubai Tour. La malasorte però è tornata a bussare alla porta di Cavendish all’Abu Dhabi Tour, la corsa degli Emirati che ha preso il via oggi. L’ex Campione del Mondo è stato protagonista di un episodio incredibile, un ...

Abu Dhabi : prima tappa a Kristoff : Alexander Kristoff ha vinto allo sprint la prima tappa dell'Abu Dhabi Tour ed è una vittoria 'pesante' perché è la corsa di casa per il team UAE Emirates, che oggi aveva in ammiraglia il general ...

Abu Dhabi Tour 2018 : Alexander Kristoff batte Andrea Guardini nella prima tappa! Elia Viviani quarto : Non solo alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018: la Norvegia vince anche nel caldo della Penisola arabica grazie ad Alexander Kristoff, che si è imposto nella prima tappa dell’Abu Dhabi Tour 2018, priva di particolari difficoltà altimetriche. Le squadre dei velocisti, data la composizione della tappa, non hanno faticato a controllare la corsa nei 189 chilometri tra Madinat Zaya e Adnoc School, dove era posto l’arrivo al termine ...