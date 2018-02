Abu Dhabi | Tappa e maglia a Dennis

Abu Dhabi Tour 2018 : tappa e maglia per Rohan Dennis a cronometro : Quarta tappa per l’Abu Dhabi Tour , corsa a tappe negli Emirati Arabi che è entrata a far parte del circuito World Tour . Nella breve cronometro di 12.6 chilometri con partenza ed arrivo in quel di Al Maryah Island, ad imporsi è Rohan Dennis (BMC), campione australiano della disciplina, che riesce a primeggiare con il tempo di 14’20”. Distanza breve, ma distacchi piuttosto alti per tutti gli inseguitori, che non sono riusciti a tenere il ...

Abu Dhabi Tour 2018 : Elia Viviani vince in volata la seconda tappa! Per lui anche la maglia di leader : Sono già cinque in stagione! Quest’annata per Elia Viviani è iniziata alla grande: il campione olimpico dell’omnium di Rio 2016, approdato alla Quick-Step Floors, continua a vincere. Oggi il velocista tricolore si è imposto nello sprint della seconda tappa dell’Abu Dhabi Tour: volata dominata per l’azzurro sul traguardo di Yas Beach. Per lui c’è anche il primato in classifica generale, alla pari con Kristoff, ma ...