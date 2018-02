3 tipi di mal di testa da non trascurare

Blastingnews

: RT @alexmaalox: esistono 2 tipi di giornate di merda: quelle di merda e quelle di merda con il mal di testa. alex_flaiano_maalox - Saria553 : RT @alexmaalox: esistono 2 tipi di giornate di merda: quelle di merda e quelle di merda con il mal di testa. alex_flaiano_maalox - alexmaalox : esistono 2 tipi di giornate di merda: quelle di merda e quelle di merda con il mal di testa. alex_flaiano_maalox - esseresuperiore : @DanielaAiuto @ElioLannutti Quanto fanno schifo sti pecoroni PD che poi sono gli stessi che poi urlano e si stracci… -

(Di sabato 24 febbraio 2018) Il dottor Fallon Schloemer, neurologo dell’Istituto Medico del Wisconsin, ha affermato: “Un mal diè un sintomo, non una causa”. Per questo ci può essere un determinato numero di cause diverse per i sintomi di mal di, che è bene conoscere per intervenire nel modo corretto, senzaun “male” ormai fin troppo comune e con il quale si tende a rimediare con farmaci generali e inappropriati. I diversidi mal diQuesto disturbo può essere suddiviso principalmente in tre categorie: il mal diprimario; secondario ed infine le neuropatie craniche. Nel primo caso non vi sono cause secondarie ai sintomi, come ad esempio malattie sistematiche o problemi strutturali del cervello. La seconda categoria rimanda invece le proprie cause a differenti problematiche come tumori, infezioni, difficoltà di circolazione o assunzioni di farmaci. Proprio perché queste ...