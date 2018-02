Windows 10 Redstone 4 | disponibile la build 17107 Insider

surface-phone

: Disponibile al download la nuova #build17107 di #Windows10 #Redstone4 [Insider] - ALumia_Italia : Disponibile al download la nuova #build17107 di #Windows10 #Redstone4 [Insider] - Franc_Scorda : RT @WindowsBlogIta: Download e novità di #Windows10 #Redstone4 #InsiderPreview Build 17107 - Plaffo : Windows 10: Nuova Build Redstone 4 (17107) disponibile per gli Insider -

(Di venerdì 23 febbraio 2018) Dona Sarkar e Brandon LeBlanc hanno appena rilasciato un nuovo aggiornamento104 () per tutti gli utenti iscritti al programmanel canale fast. Novità Keeping PCs Up-to-date: In an effort to prevent PCs from becoming out of date, we are introducing a change in behavior toUpdate that is designed to be more proactive at keeping PCs updated. In RS4, now whenUpdate scans, downloads, and installs on a PC with AC power – it will prevent the PC from going to sleep when it is not in active use, for up to 2 hours when receiving an update in order to giveUpdate more opportunity to succeed. If you are not seeing this new behavior, let us know by sending in feedback via back Hub. Fix di bug We fixed an issue where Settings would crash when you tried to open Themes. We fixed an issue where the Settings tile didn’t have a name if you ...