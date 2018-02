Whatsapp | occhio ai ”messaggi incancellabili” | ecco quando la funzione ”elimina” non può

“State attenti - non condividete!”. Whatsapp - occhio alla nuova bufala. Se anche voi avete ricevuto questo curioso messaggio - niente paura - non siete i soli. 4 consigli utilissimi per non cadere (di nuovo) nel “tranello” : In questi giorni non si è parlato d’altro: Facebook, WhatsApp, ma anche a voce. “Sui social network e attraverso testi inviati da cellulare messaggi che annunciano un addebito da 35 euro sulla bolletta della luce di aprile, finalizzato a coprire i debiti degli utenti morosi, quelli cioè che non hanno pagato la propria bolletta elettrica – denuncia il Codacons – Un messaggio pericolosissimo perché invita anche a non pagare la ...

Nuovo pericoloso bug iOS 11 : occhio a bootlopp e Whatsapp crash con carattere indiano : Sta emergendo grazie ad alcune testimonianze in rete un Nuovo bug iOS 11, che in alcuni casi potrebbe portare anche al bootloop del proprio iPhone, o quantomeno al tanto temuto Whatsapp crash, come è stato confermato proprio in queste ore da una fonte come The Verge. In particolare, tutto nasce da un particolarissimo carattere indiano, come quello che sto per mostrarvi con apposita immagine. Proviamo a riepilogare tutte le informazioni che sono ...

"Hai un buono Ikea da 500 euro" : occhio alla bufala via Whatsapp : La catena di sant'Antonio fa credere agli utenti meno esperti che basti rispondere a poche facili domande per riscuoterlo. Ma la stessa azienda svedese...

"Hai un buono Ikea da 500 euro" : occhio alla bufala via Whatsapp : La catena di sant'Antonio fa credere agli utenti meno esperti che basti rispondere a poche facili domande per riscuoterlo. Ma la stessa azienda svedese...

"Hai un buono Ikea da 500 euro" : occhio alla bufala via Whatsapp : La catena di sant'Antonio fa credere agli utenti meno esperti che basti rispondere a poche facili domande per riscuoterlo. Ma la stessa azienda svedese...

"Hai un buono Ikea da 500 euro" : occhio alla bufala via Whatsapp : La catena di sant'Antonio fa credere agli utenti meno esperti che basti rispondere a poche facili domande per riscuoterlo. Ma la stessa azienda svedese...

"Hai un buono Ikea da 500 euro" : occhio alla bufala via Whatsapp : La catena di sant'Antonio fa credere agli utenti meno esperti che basti rispondere a poche facili domande per riscuoterlo. Ma la stessa azienda svedese...

"Hai un buono Ikea da 500 euro" : occhio alla bufala via Whatsapp : La catena di sant'Antonio fa credere agli utenti meno esperti che basti rispondere a poche facili domande per riscuoterlo. Ma la stessa azienda svedese...

"Hai un buono Ikea da 500 euro" : occhio alla bufala via Whatsapp : La catena di sant'Antonio fa credere agli utenti meno esperti che basti rispondere a poche facili domande per riscuoterlo. Ma la stessa azienda svedese...

"Hai un buono Ikea da 500 euro" : occhio alla bufala via Whatsapp : Molti lettori lo avranno, forse, già ricevuto: parliamo del messaggio-bufala che sta circolando su Whatsapp in questi giorni. L'esca, ancora una volta, è Ikea. Nello specifico, la possibilità di ...