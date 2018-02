WhatsApp | in arrivo anche il trillo | stile MSN | per chi ignora i messaggi

WhatsApp e la sicurezza : nuovi aggiornamenti in arrivo : Già da tempo Whatsapp, la famosa piattaforma di messaggistica, è periodicamente sotto accusa per la sicurezza. I cybercriminali mettono sotto attacco l'applicazione con messaggi che vengono poi inoltrati a catena in cui comunicano che il servizio sarà a pagamento oppure vengono invitati utenti in buona fede a sottoscrivere servizi a pagamento (anche se con importi piccoli come 99 centesimi, importo che fino al 2016 era effettivamente prevista ...

WhatsApp si aggiorna su Windows Phone e Windows 10 Mobile - in arrivo gli sticker : [aggiornamento1 19/02/2018] Gli sticker sono veramente vicini al rilascio ufficiale su Windows 10 Mobile! Nell’ultimo aggiornamento per WhatsApp Beta i colleghi di WABetaInfo hanno trovato il pannello dedicato agli adesivi, il quale è già implementato all’interno dell’app ma non è visibili trovandosi in una fase di test privato. Articolo originale, Oggi WhatsApp ha rilasciato un nuovo aggiornamento per la loro app ...

WhatsApp : novità in arrivo con Business - Pay e molto altro : Molte sono state le funzionalità annunciate da WhatsApp nelle ultime giornate. Nell’articolo parleremo di ogni notizia in modo approfondito. WhatsApp Business Da semplice applicazione di messaggistica, WhatsApp si sta evolvendo in qualcosa di più mirato, lanciando la sua versione Business, dedicata principalmente alle imprese che vogliono mettersi in contatto con i propri clienti, tenendo così separati i messaggi personali da quelli di ...

WhatsApp : il servizio presto si aggiornerà - ecco il cambiamento in arrivo Video : #WhatsApp deve il suo successo mondiale alle numerose funzionalita' che offre, ovviamente basate sugli scambi di messaggi. L'applicazione consente di conversare con colleghi e familiari [Video] attraverso lo scambio di contenuti quali audio, testi e o Video, grazie all'uso di una piattaforma intuitiva e semplice per clienti di ogni eta'. Per soddisfare questi ultimi i programmatori del servizio di messaggistica sono continuamente al lavoro con ...

WhatsApp : in arrivo un funzione rivoluzionaria - ecco di cosa si tratta Video : #WhatsApp è conosciuto a livello mondiale per essere un servizio che da' la possibilita' di inviare messaggi, sotto forma di testo, Video ed audio. L'applicazione negli ultimi anni è stata scaricata da milioni di persone, che hanno scelto la piattaforma sia per comunicare con i propri cari [Video] ma anche per questioni lavorative. Per tale motivo la chat di messaggistica è in continuo aggiornamento per 'regalare' ai propri clienti diverse ...

Rivoluzione SMS su tutti i Huawei P10 - P9 e P8 in arrivo : tecnologia RCS li rende identici a WhatsApp : Possessori di Huawei P10, P9 e P8, di ogni modello delle ultime tre serie di successo del produttore, c'è una notizia davvero interessante che vi riguarda in modo diretto. Chi ormai da tempo non utilizza più i cari e vecchi SMS, sostituiti con le applicazioni smart e intuitive di messaggistica come WhatsApp, Telegram e chi più ne ha più ne metta, potrebbe presto cambiare idea grazie al sopraggiungere della tecnologia RCS dopo un recentissimo ...

WhatsApp : in arrivo un funzione rivoluzionaria - ecco di cosa si tratta : WhatsApp è conosciuto a livello mondiale per essere un servizio che dà la possibilità di inviare messaggi, sotto forma di testo, video ed audio. L'applicazione negli ultimi anni è stata scaricata da milioni di persone, che hanno scelto la piattaforma sia per comunicare con i propri cari ma anche per questioni lavorative. Per tale motivo la chat di messaggistica è in continuo aggiornamento per 'regalare' ai propri clienti diverse funzioni ...

WhatsApp : in arrivo importanti modifiche - ecco quali Video : Anno nuovo, applicazione nuova. Whatsapp è sul punto di implementare alcune funzionalita' che renderanno felici gli utenti dell'app di messaggistica più famosa al mondo [Video], soprattutto dopo le lamentele da parte di numerosi consumatori per quella che è una pratica destinata a sparire nel breve. Intanto, il 2018 non ha ancora registrato, per fortuna, gli improvvisi e duraturi down a cui l'app di messaggistica ci aveva abituato in tutto il ...

WhatsApp : in arrivo importanti modifiche - ecco quali : Anno nuovo, applicazione nuova. Whatsapp è sul punto di implementare alcune funzionalità che renderanno felici gli utenti dell'app di messaggistica più famosa al mondo, soprattutto dopo le lamentele da parte di numerosi consumatori per quella che è una pratica destinata a sparire nel breve. Intanto, il 2018 non ha ancora registrato, per fortuna, gli improvvisi e duraturi down a cui l'app di messaggistica ci aveva abituato in tutto il 2017. ...

WhatsApp : in arrivo i primi stickers da Facebook - e un sistema antispam : WhatsApp , l'applicazione di messaggistica più diffusa al mondo, ha ricominciato a macinare migliorie a tappe forzate: nelle scorse ore, infatti, nel mentre implementava il supporto agli adesivi , lo staff di Jan Koum ha anche iniziato a studiare un nuovo ...

WhatsApp : nuova rivoluzionaria versione in arrivo - ecco tutte le novità : Buone nuove per i milioni di utenti che quotidianamente usano Whatsapp, l'applicazione di messaggistica istantanea più diffusa al mondo. Dopo l'impopolare decisione di dismettere il supporto per alcuni modelli di cellulare, è stato oggi comunicato che una nuova versione, completamente diversa da quella a cui siamo abituati, sia in fase avanzata di progettazione. Sembra che si tratti di un update rivoluzionario che stupirà i suoi utilizzatori. ...

WhatsApp si aggiorna su Windows Phone e Windows 10 Mobile - in arrivo gli sticker : Oggi WhatsApp ha rilasciato un nuovo aggiornamento per la loro app beta disponibile per Windows Phone e Windows 10 Mobile, portando la versione alla numero 2.18.2. Questo aggiornamento non ha modifiche visibili ma i colleghi e leaker di WABetaInfo sono riusciti a trovare una funzionalità nascosta molto interessante. sticker Oltre alle emoji e alle GIF, il team di Mark Zuckerberg sta lavorando per introdurre nel menu delle singole chat anche ...

Rapidissimi i lavori per WhatsApp : aggiornamento in arrivo per le chiamate - occhio ai requisiti : Sarà senza ombra di dubbio un 2018 ricco di novità per coloro che sono soliti utilizzare un'app popolarissima come Whatsapp a bordo del proprio iPhone o device Android. Dopo aver condiviso con voi il punto della situazione per quanto concerne la questione emoticons pochi giorni fa, oggi tocca di nuovo concentrarsi su quelli che saranno i prossimi risvolti legati ad un aggiornamento corposo della stessa applicazione, almeno stando a quanto ...

In arrivo le storie per WhatsApp su Instagram : attenzione ai prossimi aggiornamenti : Il 2018 potrebbe rivelarsi un anno ricco di novità per coloro che seguono sempre con attenzione le storie per Whatsapp, soprattutto in riferimento all'utenza che, contestualmente, utilizza anche una piattaforma come Instagram tanto amata dal pubblico italiano. In particolare, pare che tra i prossimi aggiornamenti possa venirsi a creare una sorta di ponte tra le due app, dando vita ad un momento storico in questo specifico contesto. Già il ...