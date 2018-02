Wall Street positiva guarda alla Fed

A Wall Street - big scaricano lobby army : ANSA, - NEW YORK, 23 FEB - Le proteste contro le armi mettono all'angolo anche Wall Street, che riflette su un suo riposizionamento e prende le distanze dalla National Rifle Association alla luce di ...

La sorellastra Kardashian affonda Snapchat/ L'influencer fa crollare l'app a Wall Street e il titolo crolla : La sorellastra Kardahsian affonda Snapchat, un tweet delL'influencer contro la nota app crea un danno clamoroso a livello economico con una perdita di 1.3 miliardi di dollari.(Pubblicato il Fri, 23 Feb 2018 12:41:00 GMT)

Wall Street : ieri seduta contrastata - Dow Jones chiude a +0 - 66% : Il documento aveva confermato lo slancio dell'economia Usa e dunque le attese per una continua normalizzazione della politica monetaria Usa. Resta tuttavia da capire quante strette monetarie la banca ...

Un tweet della sorellastra Kardashian affonda Snapchat a Wall Street : Quando si dice essere influencer. A Kylie Jenner sono bastate appena poche battute in un tweet, critico verso Snapchat, per far perdere alla società 1,3 miliardi a Wall Street.Stella del reality americano, rampolla della composita famiglia Kardashian/Jenner, sorella minore di Kendall Nicole Jenner nonché sorellastra delle star Kim Kardashian, Kylie Jenner ha scritto che non usa più Snapchat, l'applicazione per la ...

Wall Street : rimbalza in avvio - Dow Jones guadagna lo 0 - 8% : Louis, James Bullard, ha detto che un numero eccessivo di rialzi dei tassi nel 2018 potrebbero rallentare l'economia, dando segnali che non ci saranno cambiamenti repentini di programma. Intanto i ...

Wall Street parte con la rincorsa su segnali Fed e mini dollaro : Buona partenza per Wall Street , dopo la chiusura fiacca di ieri e di riflesso alla pubblicazione delle Minutes della Fed , che sembrerebbero alludere a maggiori incrementi ai tassi d'interesse quest'...

Tornano i buy-back a Wall Street - «cannibalismo finanziario» che gonfia la Borsa : Dopo un periodo di stallo, le aziende quotate alla Borsa di Wall Street Tornano di gran lena a comprare azioni proprie. Secondo i dati di Goldman Sachs, fino ad oggi nel 2018 hanno annunciato «buy-back» per un totale di 171 miliardi di dollari: mai, a febbraio, si erano visti tanti annunci. Dal 2008 le aziende Usa hanno ricomprato azioni proprie per 3.800 miliardi: un fiume di denaro che è finito in Borsa e non in investimenti produttivi. ...

Tassi Fed - rialzi in arrivo e i bond Usa schiacciano Wall Street : DEBOLE MILANO, RALLENTA L'ECONOMIA TEDESCA I dati in arrivo nel pomeriggio dall'economia americana hanno rianimato le Borse europee e compensato in parte il rallentamento, modesto, della locomotiva ...

Borsa : Wall Street chiude negativa - Dj -0 - 67% - Nasdaq -0 - 22% : Chiusura in territorio negativo per la Borsa di New York. L'indice industriale Dow Jones ha perso lo 0,67% a 24'796,75 punti, il tecnologico Nasdaq...

Borsa : Wall Street chiude negativa - Dj -0 - 67% - Nasdaq -0 - 22% :

Wall Street procede sulla strada degli acquisti : ...ai verbali da cui potrebbe trapelare l'intenzione della Banca Centrale americana di alzare i tassi alla luce degli ultimi indicatori economici che hanno mostrato un rafforzamento dell'economia a ...

Le Borse europee recuperano dai minimi grazie a Wall Street : Teleborsa, - L'avvio in verde di Wall Street giova ai mercati europei , che si risollevano dai minimi in chiusura di seduta . A scatenare le vendite sugli eurolistini la performance negativa del ...