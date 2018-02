pescaranews

: Votare in Abruzzo: Diritto, dovere, rito effimero, unico mezzo lecito che i cittadini hanno per fare sentire la... - pescaranews : Votare in Abruzzo: Diritto, dovere, rito effimero, unico mezzo lecito che i cittadini hanno per fare sentire la... - FdI_Tortoli : RT @FratellidItaIia: .@GiorgiaMeloni in conclusione a #Pescara: Il 4 marzo trovate 5 minuti per andare a votare, scegliete i patrioti e un… - MNcitybreak : RT @FratellidItaIia: .@GiorgiaMeloni in conclusione a #Pescara: Il 4 marzo trovate 5 minuti per andare a votare, scegliete i patrioti e un… -

(Di venerdì 23 febbraio 2018) ... ma mai di fuoriuscire dalla dimensione retorica top down di chi pretende un mandato dal popolo lavoratore, ma che per estrazione e formazione, non appartiene al mondo del lavoro in senso stretto , ...