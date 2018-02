Volley | Superlega | Sora batte Castellana e l' aggancia in classifica

Volley - SuperLega 2018 – 24^ giornata - i migliori italiani. Juantorena killer - Zaytsev generale - Fei da clonare : Nel weekend si è disputata la 24^ giornata di SuperLega, il massimo campionato italiano di Volley maschile. Vediamo quali sono gli italiani che si sono meglio comportati. OSMANY Juantorena. La Pantera azzanna Padova e trascina Civitanova verso una fondamentale vittoria in ottica secondo posto. Il martello è letteralmente un ossesso, schiaccia la Kioene nella sua morsa e fa volare la Lube: 17 punti con 4 aces e un vertiginoso 76% in ...

Volley : Superlega - per Perugia vittoria - primo posto e Champions : I TABELLINI- DIATEC TRENTINO - TONNO CALLIPO CALABRIA VIBO VALENTIA 3-0 , 25-16, 25-19, 25-21, DIATEC TRENTINO: Giannelli 4, Kovacevic 9, Kozamernik 7, Vettori 7, Lanza 12, Carbonera 10, Chiappa , L, ,...

Volley - SuperLega 2018 – Perugia ha vinto la regular season! Zaytsev e compagni primi - vincono Civitanova e Modena : Perugia ha vinto la regular season di SuperLega, il massimo campionato italiano di Volley maschile. I Block Devils sono matematicamente certi del primo posto in classifica visto che hanno sette lunghezze di vantaggio sulla più immediata inseguitrice quando mancano soltanto due turni al termine della stagione regolare. Questo è il verdetto più importante della 24^ giornata che si è aperta questa sera e che si concluderà domani con il posticipo ...

Volley - SuperLega – 24^ giornata : Perugia per vincere la regular season - derby per Modena - Civitanova si scalda : Questa sera si disputa la 24^ giornata di SuperLega, il massimo campionato italiano di Volley maschile torna in campo per il terzultimo turno della regular season. Serata che potrebbe rivelarsi decisiva per il primo posto: Perugia può conquistare matematicamente la stagione regolare, le basterà vincere in casa contro Latina che non ha più nulla da chiedere. Ivan Zaytsev e compagni possono chiudere in maniera trionfale questa parte della stagione ...

Volley : Superlega - la capolista Perugia attende Latina : ... mentre in coda i riflettori si accendono per il posticipo di giovedì alle 20.30 in diretta su RAI Sport + HD tra Biosì Indexa Sora e BCC Castellana Grotte. Sir Safety Conad Perugia - Taiwan ...

Volley - SuperLega 2018 – 23^ giornata - i migliori italiani. Zaytsev guerriero - Lanza e Giannelli tornano - Fei infinito : Nel weekend si è disputata la 23^ giornata di SuperLega, il massimo campionato italiano di Volley maschile. Vediamo quali sono gli italiani che si sono meglio comportati. FILIPPO Lanza, SIMONE Giannelli e LUCA VETTORI. Finalmente lo scossone di Trento con i tre italiani. Lorenzetti torna a giocare col modulo classico e sbanca Modena nel big match di giornata. Il capitano è solidissimo in ricezione (59%) e mette a terra 21 punti, il regista ...

Volley : Superlega - ok Perugia e Civitanova - Trento fa il colpo a Modena : I TABELLINI- TONNO CALLIPO CALABRIA VIBO VALENTIA - BUNGE RAVENNA 0-3 , 12-25, 22-25, 12-25, TONNO CALLIPO CALABRIA VIBO VALENTIA: Coscione 0, Lecat 1, Costa 5, Domagala 4, Massari 6, Verhees 4, ...

Volley - SuperLega 2018 – 23^ giornata : Perugia ipoteca il primo posto - Civitanova ok. Trento espugna Modena! : Perugia ha ormai ipotecato il primo posto nella regular season di SuperLega. Questo è il verdetto più importante che arriva al termine della 23^ giornata del massimo campionato italiano di Volley maschile: i Block Devils vincono agevolmente sul campo di Castellana Grotte e confermano i sette punti di vantaggio su Civitanova che ha dominato Verona con il massimo scarto. A solo tre turni dalla conclusione della stagione regolare, il verdetto è ...

Volley Superlega Biosi Indexa Sora - domani trasferta a Piacenza. Differita su RaiSport : ... ma la contemporanea disputa della finale di coppa Italia di Volley femminile e di basket maschile ha fatto sì che sia possibile vederla in diretta streaming sul link www.RaiSport.rai.it/dl/RaiSport/...

Volley - SuperLega 2018 : 23^ giornata - big match Modena-Trento. Perugia e Civitanova si sfidano a distanza : La SuperLega si sta avvicinando al termine della regular season: domenica si disputerà la 23^ giornata del massimo campionato italiano di Volley maschile, ogni punto sarà fondamentale per definire la zona playoff. Perugia ha ormai ipotecato il primo posto in classifica: la trasferta sul campo di Castellana Grotte non dovrebbe essere problematica per la lanciatissima formazione di coach Bernardi guidata come sempre dalle stelle Ivan Zaytsev e ...

Volley : Superlega - tutti in campo domenica alle 18.00 : Reduce dal 3-0 con Latina in Campionato e dal 3-1 nei Quarti di andata della Challenge Cup con lo Sport Lisboa e Benfica, la Bunge ha 35 punti come Piacenza, ma è ottava per le minori vittorie. ...

Volley : Superlega - Latina all'istituto Majorana per #Accendiamoilrispetto : Latina -Tre giocatori della Taiwan Excellence Latina il centrale siciliano Carmelo Gitto, lo schiacciatore della nazionale giapponese Yuki Ishikawa e lo schiacciatore-ricevitore formiano Carlo De ...

Volley : Superlega - Modena balbetta ancora - vincono Trento e Verona : I TABELLINI- BUNGE RAVENNA - TAIWAN EXCELLENCE LATINA 3-0 , 25-17, 25-18, 28-26, BUNGE RAVENNA: Orduna 2, Marechal 6, Diamantini 8, Buchegger 17, Poglajen 20, Vitelli 5, Marchini , L, , Pistolesi 0, ...

Volley - SuperLega 2018 – 22^ giornata : Modena incerottata vince al tie-break contro Vibo! Trento-Verona - botta e risposta : Dopo il successo di Perugia su Civitanova che ha ipotecato il primo posto posto al termine della regular season, oggi si è completata la 22^ giornata della SuperLega. Modena ha dovuto sudare 146 minuti per avere la meglio su Vibo Valentia. Al PalaPanini è andata in scena un’autentica battaglia: i calabresi sono volati sul 2-0, i Canarini hanno poi reagito e si sono imposti per 17-15 al tie-break. Un successo importante per la banda di ...