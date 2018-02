Volkswagen - La T-Roc diventerà anche Cabrio

quattroruote

: FOTO Volkswagen T-Cross – Immagini Intern-Esterni e confronto con T-Roc - webshakeit : FOTO Volkswagen T-Cross – Immagini Intern-Esterni e confronto con T-Roc - agoraterapia : Sicura di sé. Dalla nascita. (In Partnership with VOLKSWAGEN from VICE Media) - ricercaloit : Fiat 500X 1.6 vs Volkswagen T-Roc 1.0 TSI: prova, misure, interni e prezzi -

(Di venerdì 23 febbraio 2018) Quella delle Suvlet potrebbe presto diventare una vera e propria moda. Dopo la Land Roverlaha deciso di entrare in questo segmento, proponendo un'evoluzione open top della T-Roc che arriverà sul mercato nel 2020, anno nel quale la Casa tedesca prevede che i Suv costituiranno il 40% delle proprie vendite e, proprio per questo, l'offerta si articolerà su 20 modelli distinti.Investimenti milionari. La nuova Sport Utilitysarà costruita nell'impianto di Osnabrück, nella Bassa Sassonia, dove attualmente vengono assemblate leTiguan e le Porsche Cayman. La fabbrica tedesca, responsabiledi parte della verniciatura delle Skoda Fabia, sarà aggiornata per accogliere le linee produttive della nuovalet basata sullaT-Roc con un investimento di 80 milioni di euro che andrà a migliorare le tecnologie di produzione e assemblaggio ...