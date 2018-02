Vigili del fuoco in sciopero | ' trattati come cittadini di serie B'

Oggi incrociano le braccia i Vigili del Fuoco : Si fermano i Pompieri italiani per una giornata di sciopero. La protesta è stata indetta Oggi dai sindacati Usb dei

Incendio in abitazione estiva a Falerna - intervengono i Vigili del fuoco : Falerna - Fiamme in abitazione estiva in località Torre Lupo, nel comune di Falerna. L'Incendio ha interessato il seminterrato di una villetta a schiera, adibito ad appartamento per il periodo estivo. ...

Solidarietà bipartisan per il regista Ambrogio Crespi alla Vigilia della sentenza. Un processo tra dubbi e prove fragili : Il secondo capitolo della discussa vicenda giudiziaria del regista Ambrogio Crespi si concluderà domani, di fronte alla corte d'Appello di Milano. Un iter lungo quasi sei anni, che a Crespi, tirato in ballo da una serie di intercettazioni, è già costato duecento giorni di carcere e una condanna in primo grado per concorso esterno in associazione mafiosa.La vicenda risale alle elezioni regionali in Lombardia del 2010, le ...

Pugilato - Giovanni De Carolis a SN alla Vigilia del match con Akkaway : 'In Australia per vincere il titolo' : ' Infine, i dovuti ringraziamenti a chi si è spostato dall'altra parte del mondo per aiutarlo in questa nuova impresa che lo attende. 'Ringrazio la mia squadra perché le trasferte sono molto ...

Principio d'incendio in una cucina : intervengono i Vigili del Fuoco : Un Principio d'incendio in un'abitazione ha attivato i Vigili del Fuoco del comando di viale Roma. Il personale del 115 è intervenuto nella prima serata di domenica in via Comandini, con la richiesta ...

Aree urbane funzionali - Asl e università regionale unica : le idee della Uil alla Vigilia della stagione congressuale : Approfondimenti 'Più lavoro e più sviluppo per l'Abruzzo', sindacati scendono in piazza a Lanciano 2 febbraio 2018 In cinquemila a Lanciano chiedono occupazione e sviluppo per l'Abruzzo 3 febbraio ...

Juventus - Allegri/ Dubbi sul sostituto di Mandzukic alla Vigilia della gara contro il Torino : Juventus, parla Allegri: “Mandzukic ha la febbre, Buffon riposa, la Champions non deve essere ossessione”. Conferenza stampa dell’allenatore del club bianconero in vista del Toro(Pubblicato il Sat, 17 Feb 2018 22:33:00 GMT)

Rimini-Villabiagio - la Vigilia del tecnico Righetti : La partita sarà trasmessa in differita domenica alle ore 22:30 su Icaro TV , canale 91, e in streaming su Newsrimini.it e icaro.tv . LA 27A GIORNATA DEL CAMPIONATO DI SERIE D GIRONE D E LA NUOVA ...

Infortuni e messaggi anti-Trump : tesa la Vigilia dell'All Star Game : Infortuni, tensioni razziali e sociali . E' con questi ingredienti che la NBA approda a Los Angeles per il weekend dell'All Star Game, che inizia questa notte , ore 3, SkySport2, con la sfida tra i ...

Le forti raffiche di vento scoperchiano parte del palazzetto dello sport - Vigili del fuoco al lavoro per il ripristino : Sono state sufficienti le pur forti folate di vento gelido di tramontana odierne per scoperchiare nuovamente parte del palazzetto dello sport di Torre Santa Susanna, già in passato al centro di una controversia tra il Comune e l'impresa che suo tempo eseguì i lavori per la sua realizzazione. L'allarme per un pannello della copertura, ...

Padova : a Montegrotto incendio appartamento - Vigili del fuoco salvano cagnolino : Padova, 15 feb. (AdnKronos) - Poco dopo le 9 di stamattina, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Einaudi a Montegrotto Terme per l’incendio divampato all’interno di un appartamento al secondo piano di un piccolo condominio. Le squadre intervenute da Abano e Padova con tre automezzi hanno spent

Enel in pausa di riflessione dopo le corse della Vigilia : Mattinata svogliata per Enel , poco mossa , -0,08%, in un mercato particolarmente vivace . Le azioni della big energetica si sono prese una pausa di riflessione dopo le corse della vigilia sostenute ...