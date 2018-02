VIDEO Evgenia Medvedeva perde il duello con Zagitova! Sfuma l’oro alle Olimpiadi

oasport

(Di venerdì 23 febbraio 2018)ha eseguito un grandioso programma liberoInvernali di PyeongChang 2018 ma non è bastato per battere Alina Zagitova. Ilal cardiopalma tra le due rosse si è concluso in favore della 15enne per appena un punto, la Campionessa del Mondo si è dovuta accontentare della medaglia d'argento. Di seguito ildel suo free skating. CLICCA QUI PER IL MINISITO SULLEINVERNALI DI PYEONGCHANG 2018