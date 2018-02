Vice premier ucraino | la Polonia non ripara i monumenti ucraini distrutti

Australia - molestie : dimesso Vicepremier : 8.45 Il vicepremier Australiano, Barnaby Joyce ha deciso di dimettersi a seguito di un'accusa di molestie sessuali.Joyce lascerà dal Consiglio dei ministri ma non il Parlamento, al fine di continuare ad assicurare la maggioranza assoluta al partito del premier, Turnbull. Non è noto chi sia la persona che accusa il vicepremier, il quale ha annunciato che il suo Partito, il minore tra quelli che fanno parte della coalizione al potere, indicherà ...

Molestie - Vicepremier australiano si dimette dal governo : Il vicepremier australiano Barnaby Joyce si è dimesso dal governo sull'onda di un'accusa di Molestie sessuali. Joyce ha precisato che uscirà dal Consiglio dei ministri ma non dal Parlamento, per poter ...

Il Vicepremier olandese de Jonge : «Su Ema ad Amsterdam garantisco io» : Amsterdam. Dai nostri inviatiOra la partita dell'Ema è esclusivamente politica e riguarda il ruolo del Parlamento europeo, finora esautorato dalla funzione di colegislatore. La missione ad Amsterdam ...

Fyrom : premier Zaev riceve Vice direttore Fmi - economia macedone registra sviluppi positivi : Skopje, 16 feb 14:13 - , Agenzia Nova, - L'economia macedone sta registrando sviluppo positivi: c'è stabilità dal punto di vista fiscale e le riforme sono attuate con un ritmo... , Mas,

Gb - si dimette Vice premier conservatore Damian Green : Un nuovo colpo che potrebbe compromettere la sopravvivenza politica della leader conservatrice e del suo governo fragile e spaccato per la fronda interna sulla Brexit. 21 dicembre 2017 Diventa fan di ...

Molestie sessuali e foto porno Si dimette il Vicepremier Uk : Terremoto a Downing Street. Damian Green, deputato conservatore e vicepremier nel governo di Theresa May, si è dimesso in seguito all'indagine interna che ha scoperto materiale pornografico nel suo ...

Gb - lascia il Vicepremier Green : era accusato di molestie sessuali : Un nuovo terremoto mette in crisi Downing Street. Il di fatto vicepremier conservatore Damian Green, a lungo difeso dal primo ministro inglese Theresa May, si è dimesso dopo che era stato travolto da accuse di molestie ed erano state trovate foto pornografiche nel suo computer da deputato a Westminster. Così, in seguito anche all'inchiesta interna aperta per far luce sull'accusa di aver toccato le ginocchia a una giovane attivista ...

Gb - si dimette il Vicepremier Damian Green : nel suo pc fu trovato materiale pornografico : Damian Green , numero due dell'esecutivo britannico guidato da Theresa May, si è dimesso. Lo ha annunciato Downing Street. Il vicepremier si è dimesso in connessione con l'inchiesta aperta a suo ...

Foto porno trovate nel pc - si dimette il Vicepremier inglese Damian Green : Foto porno trovate nel pc, si dimette il vicepremier inglese Damian Green Damian Green era stato accusato di aver guardato dei porno sul computer di lavoro, e nel difendersi ha violato il codice di condotta per i ministri britannici. Il primo ministro May ha detto di essere “estremamente triste”.Continua a leggere Damian Green era stato […] L'articolo Foto porno trovate nel pc, si dimette il vicepremier inglese Damian Green ...

Damian Green - si dimette il Vicepremier della Gran Bretagna dopo le accuse di molestie : Damian Green, numero due dell’esecutivo britannico guidato da Theresa May si è dimesso. Lo scrive la Bbc. Green era finito nella bufera per un archivio di foto porno che era stato trovato anni fa nel suo computer di deputato a Westminster. Il politico si è dimesso dopo la rivelazione di affermazioni “inesatte e fuorvianti” su ciò che sapeva sulla denuncia nei suoi confronti per pornografia. Nella sua lettera di dimissioni – ...

Gran Bretagna - si dimette il Vicepremier Green Era accusato di molestie : Il conservatore era stato accusato di aver toccato le ginocchia di un’attivista e di avere delle foto porno sul suo computer al lavoro. Ad accusarlo di molestie anche una reporter. Green lascia per aver violato il codice di comportamento del governo di Sua Maestà

Gb - molestie : lascia il Vicepremier Green : 22.07 Terremoto a Downing Street. Si è dimesso il vicepremier conservatore Damian Green, a lungo difeso dal premier Theresa May. Era accusato di molestie. Nel suo computer ai Comuni erano state trovate foto pornografiche. A suo carico un'inchiesta interna per aver palpeggiato le ginocchia a una giovane attivista conservatrice. A novembre lo aveva accusato di molestie anche la reporter Kate Maltby. Ufficialmente Green ha lasciato l'incarico per ...

Visco : 'Renzi da premier mi chiese di Etruria-Vicenza ma non risposti. La Boschi non ci chiese di intervenire' : Audizione fiume del governatore di Bankitalia che si difende dall'accusa di scarsa vigilanza, spiega che la crisi del sistema è dovuta alla doppia recessione e dice di rimpiangere di non aver compreso ...

Calciomercato Torino - si cerca un Vice-Belotti : l’ultima idea arriva dalla Premier : Calciomercato Torino – Il successo ottenuto tra mille polemiche con la Lazio ha riavvicinato il Torino al sesto posto, occupato dalla Sampdoria, che significherebbe qualificazione ai playoff di Europa League. Nel mercato di gennaio, intanto, la dirigenza granata andrà alla ricerca di un vice-Belotti visto che Sadiq ha fallito ed è ormai ai margini del progetto tecnico. L’ultima idea di Petrachi porta ad Aleksander Mitrovic che vuole ...