Vaccini | 10 anni Gsk Institute Siena | continua la sfida a malattie infettive

Compie 20 anni la "bufala-certificata" del legame Vaccini-autismo - ma i no vax la citano ancora : Lo studio del medico inglese Andrew Wakefield che lega l'autismo e i vaccini, che si può considerare 'la madre di tutte le bufale' in questo campo, Compie vent'anni. La sua pubblicazione sulla rivista Lancet, che poi lo ritirò qualche anno dopo, risale infatti al 28 febbraio del 1998, ma nonostante sia stato poi smentito da decine di ricerche è ancora il più citato dalle organizzazioni no vax.La ricerca era stata ...