Un treno anche italiano collegherà Cleveland e Chicago in 28 minuti

Incidente treno : piano straordinario trenord anche giovedì e venerdì : Milano,31 gen. (AdnKronos) - A causa dell'indisponibilità di parte dei binari tra Treviglio e Milano in seguito all'Incidente avvenuto lo scorso 25 gennaio, anche giovedì 1 e venerdì 2 febbraio l’offerta ferroviaria sulle direttrici interessate sarà riorganizzata con variazioni di percorso, fermate

Incidente treno : Santanché - accertare in fretta cause e responsabilità : Milano, 31 gen. (AdnKronos) - "E’ trascorsa una settimana dalla tragedia ferroviaria di Pioltello in cui hanno perso la vita tre lavoratrici , tre pendolari che sappiamo quali sacrifici affrontino per garantirsi un lavoro. Oggi l’annuncio dell’ad di Ferrovie dello Stato Mazzoncini che annuncia che c

treno deragliato a Pioltello - perquisizioni nelle sedi di trenord e Rfi. Avvisi di garanzia anche alle due società : Gli agenti della Polfer hanno perquisito le sedi di Trenord a Milano e di Rfi a Roma per acquisire documenti e materiale informatico utili per fare luce sul deragliamento del Treno regionale nei pressi della stazione di Pioltello. In particolare, sulla gestione della manutenzione nello scalo ferroviario alle porte di Milano, dal quale ogni giorno passano circa 500 treni. Gli ad delle due aziende sono indagati per l’incidente, nel quale ...

treno deragliato - si va verso la class action Sospetti anche sul carrello del terzo vagone : Milano Quella che comincia oggi sarà una settimana decisiva sul fronte delle indagini sul disastro ferroviario di Pioltello. Il procuratore aggiunto di Milano Tiziana Siciliano e i pm Maura Ripamonti e Leonardo Lesti, che coordinano le indagini della Polfer, decideranno nei prossimi giorni i nomi da iscrivere nel registro degli indagati del fascicolo aperto per disastro ferroviario colposo. Ad essere indagati, non appena chiariti ruoli e ...

Milano - treno deragliato a Pioltello : proseguono le indagini sui binari - anche con i droni : proseguono gli accertamenti tecnici sulle rotaie interessate dal deragliamento del treno regionale, che giovedì mattina, poco prima delle 7, ha attraversato la stazione di Pioltello in una scia di fuoco per poi travolgere tre pali della luce lungo il tracciato e schiantarsi contro un quarto palo. Nell’impatto, tre pendolari sono morte e altri 46 passeggeri sono rimasti feriti. Non sono ancora terminate le analisi sulla linea, richieste dai ...

Milano - treno di trenord deragliato. Il tecnico : “Così si è rotto il binario. Una serie di difetti - forse anche nei lavori” : L’ipotesi più probabile è una “cattiva realizzazione della giuntura” dei due pezzi di rotaia accoppiata al “martellamento” per un “difetto di rincalzatura del binario”. Per questo si sarebbe staccata quella lastra di 23 centimetri nella parte superiore della rotaia causando l’incidente ferroviario all’altezza di Pioltello che ha provocato 3 morti e 46 feriti, 6 dei quali gravi: una serie di ...

Milano - doppio sciopero dei trasporti in arrivo : stop ai treni di Italo - si ferma anche trenord : doppio sciopero dei trasporti in arrivo. A inaugurare la serie, lunedì 29 gennaio, saranno i lavoratori di Ntv, l'azienda che gestisce i convogli alta velocità Italo. Otto giorni dopo, invece, sarà la ...

Francia - treno travolge uno scuolabus : 2 morti e 7 feriti - tra le vittime anche bambini : Uno scuolabus e’ stato investito da un treno nei pressi di Perpignan, nel sud-est della Francia, non lontano dal confine spagnolo. Secondo TF1, il bilancio provvisorio e’ di 2 morti e 7 feriti gravi. L’incidente e’ avvenuto nel comune di Millas, sull’asse ferroviario Perpignan-Villefranche de Conflent, intorno alle 16.00. Tra le vittime, precisa TF1, ci sarebbero anche dei bambini. Lo scontro mortale tra il treno e ...

