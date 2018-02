Un Posto al sole Anticipazioni 23 febbraio 2018 | i tristi ricordi di Anita

UN Posto AL SOLE / Video - Peppino è fuori pericolo - ma chiede solo di Franco (Anticipazioni 23 febbraio) : Anticipazioni Un POSTO al SOLE, puntata 23 febbraio: Anita confessa a Vittorio la verità sul suo legame con Luca Grimaldi. Il figlio di Guido comincia a cambiare idea?(Pubblicato il Fri, 23 Feb 2018 16:11:00 GMT)

Un Posto al sole : FRANCO reagisce d’impulso e… (anticipazioni) : Da stasera (23 febbraio 2018) a Un posto al sole arrivano puntate davvero fortissime: Gaetano Prisco (Fabio De Caro) sarà steso a terra e da qui partirà una situazione che per alcuni episodi vedrà FRANCO (Peppe Zarbo) nei guai! Perché il Boschi sarà accusato di aver aggredito Prisco? Semplice: stando alle anticipazioni il nostro protagonista reagirà d’impulso alla scoperta che l’infarto di Peppino (Gigio Morra) è stato causato dall’incontro con ...

Un Posto al Sole - anticipazioni puntate dal 26 febbraio al 2 marzo 2018 : Ecco un’altra settimana di anticipazioni sulle puntate di Un Posto al Sole. Da lunedì 26 febbraio a venerdì 2 marzo 2018 assisteremo alle menzogne di Valentina che non trova il coraggio di essere sincera. Roberto continua a contrastarsi con Alberto, mentre Vittorio deve fare i conti con i suoi sentimenti. Un Posto al Sole, anticipazioni: una settimana ricca di imprevisti Chi crederebbe mai che Valentina avrebbe permesso di ritenere ...

UN Posto AL SOLE - anticipazioni puntata di venerdì 23 febbraio 2018 : anticipazioni puntata di Un POSTO al SOLE di venerdì 23 febbraio 2018: Valentina (Maria Chiara Augenti) decide di allontanarsi da Gaetano Prisco (Fabio De Caro) e così Angela (Claudia Ruffo) sarà in ansia per la sua amica… Franco (Peppe Zarbo) reagisce d’impulso alla scoperta che il malore di don Peppino (Gigio Morra) è stato provocato dall’incontro con Gaetano… Vittorio (Amato D’Auria) resta molto colpitodal toccante racconto ...

Un Posto al sole : torna ENRIQUEZ ma non solo - anticipazioni : Il ritorno di Alberto (Maurizio Aiello) sta intrigando parecchio i fan di Un posto al sole, visto che l’uomo sembra “covare” un’enorme vendetta che riguarda i Cantieri e che sta coinvolgendo anche l’ignaro nipote Sandro (Alessio Chiodini). Anche Veronica Viscardi (Caterina Vertova) fa parte dei piani dell’uomo? Lo scopriremo presto… Intanto, altri ritorni sono all’orizzonte sulla scena di Upas: vi ...

Anticipazioni Un Posto al sole trama puntate dal 26 febbraio al 2 marzo 2018 : Franco accusato di tentato omicidio! Valentina medita il suicidio! : Anticipazioni Un posto al sole trama puntate da lunedì 26 febbraio a venerdì 2 marzo 2018: Prisco sospeso tra la vita e la morte! Pesanti accuse su Boschi! Anticipazioni Un posto al sole: Valentina aggredisce Gaetano Prisco che finisce in ospedale! Silvia affascinata dall’editor Emanuele Roversi! Roberto, indignato, scopre che Sandro vorrebbe assumere Alberto ai Cantieri! Saranno un tripudio di colpi di scena i prossimi ...

Un Posto al Sole - anticipazioni puntata mercoledì 21 febbraio 2018 : Ecco a voi le anticipazioni di Un Posto al Sole sulla puntata di mercoledì 21 febbraio 2018. Vittorio scoprirà ciò che già sospetta da tempo. Le condizioni di don Peppino stanno mantenendo in ansia Luisa e Franco. Ferri non sarà per niente contento della vicinanza tra il figlio Sandro ed Alberto. anticipazioni puntata di Un Posto al Sole del 21 febbraio 2018: il segreto di Anita Abbiamo conosciuto Anita durante il processo a Luca Grimaldi. La ...

Anticipazioni Un Posto al sole : VERONICA è complice di ALBERTO? : Alcune “strane circostanze”, iniziate peraltro con una misteriosa conversazione telefonica, stanno intrigando non poco i fan di Un posto al sole e di certo preannunciano sviluppi clamorosi per una delle nuove storyline della soap. In molti si erano posti nei giorni scorsi il problema della presenza finora “non di peso” di VERONICA Viscardi, il ruolo interpretato da Caterina Vertova: entrata in scena a inizio gennaio, ...

UN Posto AL SOLE - anticipazioni puntata di mercoledì 21 febbraio 2018 : anticipazioni puntata di Un POSTO al SOLE di mercoledì 21 febbraio 2018: Vittorio (Amato D’Auria) sospetta che Anita (Ludovica Bizzaglia) non gli dà corda perché ha già un boyfriend e quindi la pedina. Arriverà a scoprire il suo rapporto speciale con Luca Grimaldi (Marco Basile)? Luisa (Sonia Aquino) e Franco (Peppe Zarbo) attendono di conoscere le condizioni di Peppino (Gigio Morra) dopo l’infarto, intanto Angela (Claudia Ruffo) ...