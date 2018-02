Ultime Notizie Roma del 23-02-2018 ore 17 | 00

RICICLAGGIO CANDIDATO M5S - INDAGATO PRESIDENTE POTENZA CALCIO/ Ultime Notizie - Caiata : “mi autosospendo” : Salvatore Caiata nei guai: INDAGATO per RICICLAGGIO PRESIDENTE del POTENZA CALCIO CANDIDATO M5s in Basilicata. Movimento, "nessuno sconto": replica, "sono innocente ma mi autosospendo"(Pubblicato il Fri, 23 Feb 2018 17:10:00 GMT)

Ultime NOTIZIE/ Di oggi - ultim'ora Ocse : allarme debito - aumento tassi rischio per bilanci Stati (23 febbraio) : ULTIME NOTIZIE di oggi, ultim'ora: allarme debito, Ocse "con interessi alti rischio per bilanci degli Stati". Europa è spaventata per il rischio delle elezioni italiane. (23 febbraio 2018).(Pubblicato il Fri, 23 Feb 2018 16:25:00 GMT)

Riforma pensioni/ La Quota 41 - 5 di Alberto Brambilla (Ultime notizie) : Riforma pensioni, ultime notizie. La Quota 41,5 di Alberto Brambilla. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali di oggi, 23 febbraio(Pubblicato il Fri, 23 Feb 2018 16:21:00 GMT)

RIFORMA PENSIONI/ Sciopero dei Vigili del fuoco Usb (Ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI, ultime notizie. Sciopero dei Vigili del fuoco Usb. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali di oggi, 23 febbraio(Pubblicato il Fri, 23 Feb 2018 15:09:00 GMT)

Corruzione Acireale - arrestato sindaco Barbagallo/ Ultime Notizie Sicilia : clima di incredulità e sfiducia : Acireale, arrestato sindaco Barbagallo e 7 persone. Ultime notizie: indagine per Corruzione e appalti truccati. Operazione della Gdf disposta dalla procura distrettuale antimafia di Catania(Pubblicato il Fri, 23 Feb 2018 15:02:00 GMT)

Firmato Contratto Sanità/ Statali - Madia : rinnovo per 3 milioni tra medici - infermieri e Oss (Ultime notizie) : Contratti Statali, Firmato rinnovo Sanità dopo 10 anni: ecco cosa cambia anche dopo il rinnovo del comparto Enti Locali Firmato due giorni fa. Ultime notizie, le parole del min. Madia(Pubblicato il Fri, 23 Feb 2018 14:50:00 GMT)

RIFORMA PENSIONI/ Elsa Fornero e +Europa di Emma Bonino (Ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI, ultime notizie. Elsa Fornero e +Europa di Emma Bonino. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali di oggi, 23 febbraio(Pubblicato il Fri, 23 Feb 2018 13:01:00 GMT)

