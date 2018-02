Ultima domenica ecologica - Tutti a piedi ma cè Roma-Milan

Sorelle Parodi - Domenica In. L'Ultima clamorosa indiscrezione : la signora Rai che prenderà il loro posto : Dopo la tregua sanremese, Domenica In è tornata a prendere bastonate da Barbara D'Urso e Domenica Live . Cristina Parodi e sua sorella Benedetta Parodi sono sempre più condannate dagli ascolti e pare ...

Ultima domenica PER IL CARNEVALE DI ACQUASPARTA : Come sempre ci saranno le majorettes 'Le Spartanes' insieme al Gruppo bandistico 'Città di ACQUASPARTA' ad animare la giornata di festa con spettacoli e musica. Per ristorarsi, poi, c'è la taverna '...

Coppa Davis 2018 - Giappone-Italia : Ultima giornata (domenica 4 febbraio). Programma - orari e tv. Come vedere le partite in Diretta Streaming : Domenica 4 febbraio, alle ore 4 italiane, terza ed ultima giornata sul veloce indoor della Morioka Takaya Arena di Morioka, capitale della prefettura di Iwate, tra Italia e Giappone, valido per il primo turno del World Group 2018 di Coppa Davis. Un day-3 decisivo per le sorti della sfida tra le due compagni. I match tra i numeri 1 ed i numeri 2 metteranno la parola fine sul confronto e noi tutti ci auguriamo che Fabio Fognini ed Andreas Seppi ...

Antonella Clerici a Domenica In?/ Solo lei può salvare il flop delle Parodi : l'Ultima gaffe della conduttrice : Antonella Clerici potrebbe condurre Domenica In nella prossima edizione. La conduttrice prenderebbe il posto di Cristina e Benedetta Parodi, conduttrici dell'edizione flop di quest'anno. (Pubblicato il Thu, 01 Feb 2018 14:40:00 GMT)

Andora : domenica il raduno di auto 4x4 "Fino all'Ultima spiaggia" - ma senza spiaggia : Macchine 4X4 in spiaggia per un evento sportivo unico nel suo genere, ma per imposizioni restrittive salta il circuito sulla spiaggia e lo spettacolo scenografico tra dune ed evoluzioni, anche se ...

VICTORIA - anticipazioni quarta ed Ultima puntata di domenica 7 gennaio 2018 : anticipazioni quarta ed ultima puntata della fiction VICTORIA, in onda domenica 7 gennaio 2018 in prima serata su Canale 5: Fiction VICTORIA: anticipazioni episodio “IL MOTORE DEL CAMBIAMENTO” Lo shock per la gravidanza tende ad aggravarsi quando a VICTORIA tocca decidere chi debba essere il Reggente. Albert alla fine è il prescelto ma resta egualmente insoddisfatto nel suo desiderio di avere più potere ed il viaggio al Nord ...

Programmi TV di stasera - domenica 31 dicembre 2017. Musica e tanto cinema per l’Ultima sera dell’anno : Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella Rai1, Rai2, Rai3, Canale5, La7, Tv2000, SkyTg24, RaiNews: ore 20.30: Messaggio di fine anno del Presidente della Repubblica Dal Palazzo del Quirinale il consueto appuntamento con il messaggio di fine anno del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Rai1, ore 21.00: L’Anno che Verrà Da Maratea il grande show di Capodanno trasmesso da Rai1 che accompagnerà il pubblico verso il nuovo ...

Napoli - Ultima domenica prima di Natale col pienone : fiumana di gente nelle strade dello shopping : Una fiumana di gente ha invaso le vie di Napoli nell?ultima domenica prima di Natale. Dal centro storico al Vomero, migliaia di persone, tra napoletani e turisti, hanno...

Rosy Abate – la Serie : anticipazioni Ultima puntata domenica 10 dicembre : domenica 10 dicembre andrà in onda l’ultima puntata di Rosy Abate – La Serie. Almeno per questa stagione, dato che il produttore della Fiction Pietro Valesecchi ha dichiarato che la seconda stagione è già in lavorazione. Quinta e ultima puntata del 10 dicembre: Rosy cerca Leo La scorsa domenica avevamo visto in fuga in elicottero il boss mafioso Nuzzo Santagata con la figlia Regina e il nipotino Leo, in realtà figlio di Rosy e Ivan Di Meo. Rosy ...

Ultima sfida auditel dell’anno tra Domenica In e Domenica Live : come sarà andata? : Ieri, 3 dicembre, si è disputata l’Ultima sfida auditel dell’anno tra i due programmi rivali della Domenica pomeriggio. Domenica Live, infatti, ha salutato tutti per le vacanze anticipate di Natale e tornerà nel 2018 a partire dal 14 gennaio. Le sorelle Parodi, così, potranno tirare un sospiro di sollievo la prossima settimana, visto che Domenica In continuerà la sua programmazione e sarà libera dalla temuta concorrenza. Potrebbe ...