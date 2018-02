Uk | da magazziniere a manager “Italiani affondati da tasse e contratti ridicoli”

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 23 febbraio 2018) Se ne andò di casa una mattina con una decina di amici che lo accompagnarono in aeroporto. “Ricordo che uno di loro, stando dall’altra parte della strada, urlò a mia madre: ‘’Nse preoccupi signo’, che tra un mese a rista’ qua’”. Era partito per imparare l’inglese e lo spagnolo: nessuna si aspettava che Francesco Cipolla sarebbe sarebbe stato lontano da Roma quasi dieci anni. Prima nel Regno Unito per perfezionare la lingua, poi in Olanda e in Spagna come “zingaro-cameriere” e da tre anni a Londra dove – partito comedi un noto brand di abbigliamento femminile – ora il 29enne si occupa dell’intero processo di distribuzione e produzione di accessori per il mercato europeo e asiatico. “Non ho mai avuto un buon rapporto con lo studio e il progetto iniziale era di partire per imparare le lingue”. Infatti, Francesco a Roma aveva un lavoro e si ...