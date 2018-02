Tutto il senso di Arianna tra medaglie e dovere «Ora voto | Italia sveglia»

ilgiornale

(Di venerdì 23 febbraio 2018) Non c'è due senza tre. Oro, argento e bronzo:sembra facile, come un detto di antica saggezza, quando di mezzo c'è il filo e ildiper il podio. Lei è una Fontana di: ieri ha centrato, in un'altra gara ad altissimo pathos, il bronzo nei 1000 metri, conquistando la terza medaglia olimpica. Non un record per lei: quel tris - pur senza oro, ma con argento e due bronzi - le era già riuscito a Sochi 2014. E così Ary centra otto sigilli olimpici, regalando all'la decima medaglia, con un personale contributo di tre metalli. Questo, sì, è un record: come lei, nel mondo olimpico dello short track, sono solo altri due mister a vantare otto bellezze in carnet. Il primo è un certo Apolo Ohno, nome mitico per un pattinatore americano da leggenda. Il secondo è Viktor An, sudcoreano, naturalizzato russo, che, alla viglia di questi Giochi, è stato ...