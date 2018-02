Trump | Russiagate – Robert Gate pronto a dichiararsi colpevole | “Processo avrebbe un

Russiagate : l'ex uomo chiave di Trump Rick Gates - pronto a dichiararsi colpevole : Un uomo chiave, braccio destro del presidente in affari e in politica nei mesi chiave di giugno-agosto 2016 durante la campagna elettorale. La decisione di colpevolezza, secondo quanto scrivono i ...

Russiagate - ex dirigenti campagna Trump accusati di frode fiscale - : Il procuratore speciale Robert Mueller ha emesso 32 nuovi capi di accusa contro Paul Manafort e Rick Gates. I due avrebbero riciclato 30 milioni di dollari "agendo a favore di governi e partiti ...

Russiagate : nuove accuse a ex dirigenti campagna Trump : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano SDA-ATS ...

Russiagate - nuove accuse a ex dirigenti della campagna elettorale di Trump : Il procuratore speciale che indaga sul Russiagate, Robert Mueller, ha emesso nuovo capi di accusa verso due ex dirigenti della campagna elettorale di Donald Trump, Paul Manafort e Robert Gates. Nei 32 capi di accusa figurano anche quelli di frode fiscale e di frode bancaria. In particolare - riportano alcuni media americani - Manafort avrebbe ricic...

Russiagate - Mueller indaga ancora su Kuschner. Si stringe il cerchio intorno a Trump : Non si ferma Robert Mueller, il procuratore speciale che indaga sul Russiagate. Ora punta i fari su Jared Kushner, genero e fidato consigliere del presidente Trump. Ne parla la Cnn, chiarendo che l’attenzione di Mueller si focalizza sul tentativo di Kushner di assicurarsi fondi esteri (non solo russi) per la sua società di real estate. Tentativo fatto durante la fase di transizione, subito dopo l’elezione di Trump.Kushner era ...

Russiagate - si indaga anche sui rapporti del genero di Trump Jared Kushner con la Cina : Secondo la Cnn, il procuratore speciale sta indagando su un incontro avuto da Kushner il 16 novembre del 2016 con i manager di una societa' cinese interessati a finanziare il suo immobile al 666 della Quinta Strada, sebbene le trattative siano poi fallite

Trump incolpa Obama per il 'Russiagate' - La Spagna e la Bce - Rette universitarie troppo alte in Gran Bretagna - - Key4biz : Lo riferisce oggi la stampa spagnola, che sottolinea come l'eventuale fallimento di De Guindos potrebbe essere dannoso per la credibilita' dell'intera Spagna, attualmente la quarta economia dell'euro.

Trump attacca l'Fbi : "Pensa solo al Russiagate e ignora segnali dalla Florida" : Donald Trump si scaglia contro l'Fbi per aver ignorato gli avvertimenti che avrebbero poi portato alla strage di studenti nel liceo della Florida. In un tweet, il presidente Usa sostiene che l'Fbi "sta trascorrendo troppo tempo nel tentativo di dimostrare la collusione russa con la campagna di Trump. Non c'è nessuna collusione. Ricominci daccapo e ci renda tutti orgogliosi", scrive Trump. Il Bureau aveva ammesso di non aver agito dopo gli ...

Strage Florida - Trump attacca l'Fbi : pensa solo al Russiagate : Il tweet del presidente: "Il Bureau trascorre troppo tempo nel tentativo di dimostrare la collusione russa con la campagna presidenziale"