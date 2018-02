Trump | ' Contro la Corea del Nord le sanzioni più grandi di sempre'

Trump annuncia le più pesanti sanzioni unilaterali contro la Corea del Nord : Gli stati Uniti lanciano la piu' pesante serie di nuove sanzioni contro il regime NordCoreano. L'annuncio e' del presidente Donald Trump, proprio mentre si avviano verso la conclusione le Olimpiadi ...

Stragi nelle scuole - l’idea di Trump Contro la violenza : censurare videogiochi e film : Stragi nelle scuole, l’idea di Trump contro la violenza: censurare videogiochi e film Durante un dibattito sulla sicurezza nelle scuole americane, il Presidente Trump ha espresso il suo parere sulla violenza nei prodotti di intrattenimento e l’ipotesi di ricorrere alla censura. Continua a leggere L'articolo Stragi nelle scuole, l’idea di Trump contro la violenza: censurare videogiochi e film sembra essere il primo su NewsGo.

Trump : pistole agli insegnanti ma controlli più rigidi sulle armi : È polemica sulle misure annunciate dal presidente dopo la sparatoria in Florida. La Casa Bianca tenta un difficile equilibrio fra lobby dei fucili e difesa delle vittime Esplode la battaglia politica sulle armi in America. Da una parte il presidente Trump propone di armare gli insegnati nelle scuole, riaprire i manicomi, contrastare la cultura violenta di videogiochi e film, andando così ...

Trump si scaglia nuovamente contro videogiochi e film ritenuti “troppo violenti” : Spesso i videogiochi (e diversi altri media come i film o la musica) vengono presi di mira e vengono utilizzati come capro espiatorio in seguito ad avvenimenti spiacevoli o atti di estrema violenza. Come riporta Kotaku, in seguito all'ultima sparatoria avvenuta nella scuola di Parkland, in Florida, il presidente degli USA Donald Trump ha dichiarato che videogiochi e film violenti "sono colpevoli di influire negativamente sulle menti ancora in ...

Alle Olimpiadi arriva Ivanka Trump. Attesa per il possibile incontro con il delegato di Kim : Un'Olimpiade che ha più chiavi di lettura: quella sportiva, degli atleti e delle medaglie, e quella politica, delle visite studiate ad hoc, dei posti a sedere in tribuna e delle strette di mano, il tutto volto a non intaccare il delicato equilibrio che si è imposto tra Usa, Corea del Nord e Corea del Sud nel corso di questi Giochi invernali, ormai prossimi alla fine.Ed è proprio durante la cerimonia di chiusura che sono ...

La ricetta di Trump Contro le stragi nelle scuole : "Insegnanti armati nelle classi" : Genitori delle vittime e studenti sopravvissuti alla sparatoria di San Valentino in una scuola di Parkland portano la loro testimonianza alla Casa Bianca. Cortei in Florida e a Washington per dire: "Mai più"

La ricetta di Trump Contro le stragi : "Insegnanti armati" : Genitori delle vittime e studenti sopravvissuti alla sparatoria di San Valentino in una scuola di Parkland portano la loro testimonianza alla Casa Bianca. Cortei in Florida e a Washington per dire: "Mai più"

Trump : stringenti controlli su armi : 23.21 Sarò "molto duro sui controlli per chi acquista armi". Lo promette il presidente americano, Trump. "Molta enfasi" sarà messa sulla salute mentale, ha detto durante un incontro alla Casa Bianca con studenti e insegnanti. "La prossima settimana arriveranno governatori da molti Stati, ha anticipato Trump. Parleremo di quello che sta succedendo con la sicurezza nelle scuole. E ne copriremo ogni aspetto", ha assicurato il presidente.

Strage Usa - tweet di Trump sulle armi : “Impegno bipartisan per rafforzare i controlli” : Strage Usa, tweet di Trump sulle armi: “Impegno bipartisan per rafforzare i controlli” “Che siamo repubblicani o democratici, ora dobbiamo concentrarci sul rafforzamento dei controlli” di chi acquista le armi: il tweet di Trump dopo aver chiesto poche ore fa al dipartimento di giustizia di vietare i congegni che potenziano le armi aumentando il ritmo […] L'articolo Strage Usa, tweet di Trump sulle armi: “Impegno bipartisan per rafforzare i ...

Trump - appello bipartisan controllo armi : 4.52 "Che siamo repubblicani o democratici, ora dobbiamo concentrarci sul rafforzamento dei controlli" di chi acquista le armi: lo ha twittato Donald Trump, dopo aver chiesto poche ore fa al dipartimento di Giustizia di vietare i congegni che potenziano le armi aumentando il ritmo dei colpi. Trump rinnova così l'appello a rafforzare i controlli sui requisiti necessari per poter acquistare un'arma, ad una settimana dalla strage nel liceo di ...

Trump - appelo bipartisan controllo armi : 4.52 "Che siamo repubblicani o democratici, ora dobbiamo concentrarci sul rafforzamento dei controlli" di chi acquista le armi: lo ha twittato Donald Trump, dopo aver chiesto poche ore fa al dipartimento di Giustizia di vietare i congegni che potenziano le armi aumentando il ritmo dei colpi. Trump rinnova così l'appello a rafforzare i controlli sui requisiti necessari per poter acquistare un'arma, ad una settimana dalla strage nel liceo di ...

Trump firma memorandum contro i "potenziatori" delle armi da fuoco : Un dispositivo che aumenta la frequenza di fuoco fu utilizzato nella strage a Las Vegas lo scorso ottobre

Trump : più controlli per acquisto armi : 19.05 Trump apre a una stretta sulle armi. Il presidente americano ha espresso il suo sostegno per una legge bipartisan "per migliorare il sistema di controlli sui precedenti penali di chi acquista un'arma". Lo comunica Sarah Sanders, portavoce Casa Bianca. E davanti alla Casa Bianca protesta contro la diffusione delle armi: 17 ragazzi a terra per 3 minuti per ricordare le 17 vittime della strage di Parkland, in Florida, e il breve tempo ...

La valigetta nucleare di Trump e la rissa a Pechino : scontro tra agenti segreti in Cina : È successo a novembre, durante la visita del presidente Trump, ma è stato rivelato solo ora. I cinesi cercavano di placcare l’ufficiale con la borsa dei codici