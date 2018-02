Trump accusa | Vigliacca la guardia della scuola in Florida

RUSSIAGATE - EX DIRIGENTI CAMPAGNA Trump ACCUSATI DI FRODE/ Usa - Manafort e Gates rischiano fino a 10 anni : Paul Manafort accusato di FRODE, nuova grana per il presidente USA Donald Trumo: salgono da 12 a 32 i capi di imputazione per il direttore della CAMPAGNA del tycoon(Pubblicato il Fri, 23 Feb 2018 16:38:00 GMT)

Direttore della campagna di Donald Trump accusato di frode/ USA - 32 capi di imputazione nell'ambito Russiagate : Paul Manafort accusato di frode, nuova grana per il presidente USA Donald Trumo: salgono da 12 a 32 i capi di imputazione per il Direttore della campagna del tycoon(Pubblicato il Fri, 23 Feb 2018 11:32:00 GMT)

Trump - gli uomini chiave della campagna elettorale accusati di frode fiscale e bancaria : “Manafort e Gates hanno guadagnato decine di milioni di dollari con il loro lavoro in Ucraina. Dal 2006 ad ora, Manafort e Gates hanno portato avanti uno schema per nascondere i loro guadagni alle autorità degli Stati Uniti, mentre si godevano il denaro”. Due nuovi capi d’accusa emessi dal procuratore speciale Robert Mueller, che ha ottenuto davanti ad un gran giurì l’incriminazione dei due uomini chiavi per la campagna ...

Manafort e Gates - uomini chiave della campagna di Trump - sotto accusa per frode fiscale : Sono aumentati a 32 da 12 i capi di imputazione che pendono sull'ex direttore della campagna elettorale di Donald Trump, Paul Manafort, e sul suo socio d'affari Rick Gates, che lo scorso ottobre si consegnarono all'fbi nell'ambito del Russiagate.Oltre alle accuse già note - respinte dai diretti interessati - di complotto contro gli Usa, di riciclaggio di denaro e di avere lavorato per conto di un'entità straniera senza l'opportuna ...

Russiagate - ex dirigenti campagna Trump accusati di frode fiscale - : Il procuratore speciale Robert Mueller ha emesso 32 nuovi capi di accusa contro Paul Manafort e Rick Gates. I due avrebbero riciclato 30 milioni di dollari "agendo a favore di governi e partiti ...

Trump accusa l'Fbi - l'agenzia replica : 'Indipendenza a rischio' - : La risposta arriva dopo le accuse del presidente statunitense nei confronti del "Bureau", definito uno strumento nelle mani dei suoi avversari politici

Trump rende pubblico il dossier che accusa l'Fbi di «caccia alle streghe» : In uno scontro senza precedenti che segna un nuovo capitolo del Russiagate, il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha autorizzato la pubblicazione di un documento redatto dai parlamentari del ...

Trump rende pubblico il dossier che accusa l’Fbi di «caccia alle streghe» : Il documento redatto dai parlamentari del Partito repubblicano parla di gravi abusi nell’attività di indagine per screditare il presidente e favorire i Democratici...

L'accusa di Trump : 'Hillary e i democratici pagarono per dossier Russiagate' : Alla regia di tali manovre ci sarebbe stata e ci sarebbe tuttora la politica. Quella contro la quale si è schierato sin dalle prime battute della sua discesa in campo. Quella che aveva promesso con ...

Davos - Trump : “America first ma non America sola”Poi accusa i media e i giornalisti lo fischiano : Davos, Trump: “America first ma non America sola”Poi accusa i media e i giornalisti lo fischiano Il presidente Usa sottolinea di essere a Davos “perrappresentare gli interessi degli Americani e per offrireun’amicizia nel costruire un mondo migliore” Continua a leggere L'articolo Davos, Trump: “America first ma non America sola”Poi accusa i media e i giornalisti lo fischiano sembra essere il primo su ...

Davos - Trump : "America first ma non America sola"Poi accusa i media e i giornalisti lo fischiano : Il presidente Usa sottolinea di essere a Davos "perrappresentare gli interessi degli Americani e per offrireun'amicizia nel costruire un mondo migliore"

Smentita e diffida. Trump contro Bannon - che lo accusa : "Incontrò i russi" : Nel pieno della campagna elettorale dello scorso, anche Donald Trump avrebbe incontrato alla Trump Tower, insieme al suo staff, esponenti russi pronti a fornire informazioni compromettenti su Hillary Clinton, la sfidante democratica nella corsa verso la Casa Bianca. È quanto insinua Steve Bannon, l'ex stratega di The Donald da ieri ufficialmente scomunicato dal presidente, sottolineando che è stato il figlio Don Jr a portare gli ...

Corey Lewandowski - che fu direttore della campagna elettorale di Trump - è stato accusato di molestie sessuali : Corey Lewandowski, che fu capo della campagna elettorale di Donald Trump, è stato accusato di molestie sessuali dalla cantante Joy Villa. Villa, di cui si è recentemente parlato anche per una sua possibile candidatura al Congresso, ha raccontato che Lewandowski le aveva The post Corey Lewandowski, che fu direttore della campagna elettorale di Trump, è stato accusato di molestie sessuali appeared first on Il Post.

Donald Trump accusa la Cina di furto di tecnologia : Prevale la linea dura nell’amministrazione Trump. Le relazioni tra Stati Uniti d’America e Cina subiranno “maggiori pressioni e sfide”. A determinarlo la decisione del presidente di assegnare a Pechino l’etichetta di “rivale” nel suo primo rapporto sulla sicurezza nazionale. La…Continua a leggere →